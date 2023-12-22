Католические верующие готовятся встретить Рождество Христово. Какие традиции соблюдают?
Новости Беларуси. Католические верующие в эти дни готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Его отметят уже 25 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
И сейчас у верующих продолжается период Адвента, который начался за 4 недели до Рождества. Это время духовного очищения. В эти дни не только соблюдают пост и посещают храмы, но и совершают добрые дела.
Вячеслав Дубовец, настоятель Римско-католического прихода Воздвижения Святого Креста в Червене:
Калі мы молімся, таксама на святой імшы, кожны чалавек, прыходзячы да касцёла, хоча ачысціць сваё сэрца і душу. Але ёсць яшчэ і традыцыі сямейныя, яны для нас вельмі важныя. Накрываецца стол, на стол кладзецца сена. Сена нам нагадвае аб нараджэнні Хрыста. Таксама ёсць аплатка. Просяць адзін у аднаго прабачэння, міра і згоды.
Костелы уже украшают к празднику. Участвуют в этом не только священнослужители, но и верующие. По традиции в храмах можно увидеть главный символ Рождества – вертеп, а также венки из лозы и хвойных веток, пышные елки и гирлянды.