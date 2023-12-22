Католические верующие готовятся встретить Рождество Христово. Какие традиции соблюдают?

Новости Беларуси. Католические верующие в эти дни готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Его отметят уже 25 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И сейчас у верующих продолжается период Адвента, который начался за 4 недели до Рождества. Это время духовного очищения. В эти дни не только соблюдают пост и посещают храмы, но и совершают добрые дела.