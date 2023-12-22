Как внезапные визиты Лукашенко перевернули белорусскую медицину 1990-х? Показываем исторические кадры

Уставшие от времени стены, неисправное оборудование, катастрофическая нехватка медикаментов. И самое страшное – безысходность в глазах врачей. Такой нам досталась медицина после распада Советского Союза, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Мы не имеем ни аппаратуры для выхаживания, ни диагностической аппаратуры. Мы не можем в полном объеме оказывать даже неотложную помощь из-за отсутствия лекарственных средств.

Система здравоохранения нуждалась в реанимации. Но чтобы начать ее лечение, нужен был точный диагноз. Его поставит Президент. Внезапный визит Александра Лукашенко в больницу Червенского района наделает много шума и встряхнет всю систему здравоохранения. Президент побывает в палатах и операционных, пообщается с медиками и пациентами, сделает выводы, поставит оценку. Известная картина «Опять двойка» станет художественным фельетоном не для одного десятка медучреждений того времени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такой больница не может быть! У нас 113 районных больниц в республике, они должны быть в идеальном состоянии. Это плохая больница. Это двойка! Фактор неожиданности в рабочих поездках Президента и сегодня остается неизменным почерком главы государства. Не ради галочки в отчетах, а лично инспектировать социально важные объекты – принцип, который не раз открывал глаза на то, что хотели спрятать за красивой ширмой.

Тогда такие визиты не просто обнажили самые больные точки медицины на периферии, но и дали старт большой работе по переоснащению больниц и поликлиник во всех уголках нашей страны. Мы строили по кирпичику, вкладывая сэкономленный рубль в будущее страны, в основу нации, в здоровье каждого белоруса. РНПЦ прославили белорусскую медицину. Вспоминаем, как создавали такие центры – подробности.

Владимир Головач, начальник отдела медицинской реабилитации и экспертизы управления здравоохранения Могилевского облисполкома (1994-2013 гг.):

Не хватало порой медикаментов, постельного белья, перевязочных материалов. Но страна победила этот недуг. Костюковичи – та самая белорусская глубинка. До областного центра и столицы – под 200 километров. В 1990 годы больных здесь еще принимали в деревянных бараках. В 2002 году Президент пообещал жителям райцентра современную больницу. Многие тогда отнеслись к этим словам с недоверием. Уж больно долго коробка без окон и дверей – замороженная стройка 90-х мозолила людям глаза. Но за пять дней до окончания намеченного срока все жители смогли убедиться – глава государства слов на ветер не бросает.