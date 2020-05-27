Мандариновые оттенки теней и цветная тушь. Какие ещё тренды этого лета в макияже

Инна Леута, визажист:

Лето подкралось незаметно, а мы, женщины, хотим быть красивыми всегда. Сегодня я вам расскажу о трендах 2020 года.

При любой погоде главное – увлажнение для того, чтобы кожа сама себя не увлажняла, и вы не блестели в течение дня. Хорошо ее увлажняйте и питайте перед нанесением макияжа. На лето отдайте предпочтение тонким, но стойким, мало пигментированным тональным средствам. Если выбирать способ нанесения такого достаточно жидкого тона, я бы отдала предпочтение плотно набитой синтетической кисточке.

Как же выбрать такой стойкий тональный крем? Нанесите пару капелек на ручку разных тональных средств, распределите их, походите немного по магазину и через минутку посмотрите, какое тональное средство стабилизировалось.

Сейчас очень актуальный тренд – не высветлять треугольники под глазами. Выбрать консилер такого оттенка, чтобы он совпадал с цветом тона. Самая главная новость этим летом – забываем про хайлайтеры. Сейчас входят в моду новые текстуры, с таким легким сатиновым свечением, я бы сказала, что реально глазами это фактически матовые текстуры.

Для стойкости перед припудриванием можно добавить стойкий фиксатор.

Далее мы берем сатиновую пудру в бронзовом оттенке, слегка бронзируем контур. Мы получаем скульптурирование лица, но очень мягкое и деликатное. Жесткий контуринг, много хайлайтера ушли навсегда, но, по крайней мере, на ближайший сезон, зато появилось много румян разных – сочных, таких ярких оттенков, и их мы наносим везде. Наносим румяна от периферии к центру, можно также добавить на зону висков, слегка на подбородок и слегка на кончик носа.

В этом сезоне брови стали небрежными, в моде также остается мыло для бровей.

Этим летом блеск в зоне скул перемещается на зону глаз. И еще одна особенность этого сезона – это отсутствие четких форм и переходов. В этом сезоне отдайте предпочтение таким оранжевым, персиковым, я бы даже сказала, мандариновым оттенкам теней.

Еще один модный и сочный тренд этого лета – цветные туши. Выбирайте, пожалуйста, оттенок противоположный по цветовому кругу вашему цвету глаз.

И в завершении дополняем образ стильными, лаконичными, достаточно крупными сережками.