Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет

Анастасия Макеева, корреспондент:

Чистота города в наших руках. Благодаря раздельному сбору мусора, экология Минска стала значительно лучше.

За ближайшие два года в столице планируют заварить все мусоропроводы. Большинство минчан только «за». В подъездах не воняет, грызуны капитулируют, голова не болит. Оттого к уличным контейнерам подходят с толком и с расстановкой. Во дворах по Ташкентской недавно установили модульную конструкцию. Весь хлам симпатично скрыт от посторонних глаз, надежно защищен от непогоды и вездесущих ворон.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Модульная конструкция позволяет оперативно ее переустановить или демонтировать при необходимости ремонта, например, подземных коммуникаций. Твердые коммунальные отходы, пластик, стекло, макулатура и имеется модульный отсек для сбора крупногабаритного мусора. Все отходы подлежат сортировке, они везутся на сортировочные линии, на мусоросортировочный завод.

Статистика радует. Каждый второй житель страны сортирует отходы. Более того, за первый квартал этого года собрано уже 57 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов. Пилотный модуль местные жители оценили. К слову, в ближайшее время в Минске планируют приобрести более 10 тысяч контейнеров и 14 тысяч для частного сектора. Александр Гриб, директор ГП «ЖЭУ № 6 Заводского района г. Минска»:

Таблички обязательно все цветные с иллюстрациями, что именно можно выбрасывать, поэтому люди останавливаются и читают. На участке постоянно присутствует мастер, у него 3 раза в день обход, он смотрит заполнение контейнеров.

Быть еще мобильнее поможет новая интерактивная карта. Уже в июне минчане онлайн смогут увидеть, где находятся ближайшие контейнеры и для каких отходов предназначены. В режиме реального времени можно будет отследить мусоровоз и узнать график его движения. Система работает очень просто. Павел Петрулевич, заместитель директора КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Планируется, что это будет один сайт единый, ссылка на ресурсах администрации районов и на портале Мингорисполкома. Не с каждого мобильного телефона удобно с картой работать, но не проблема, можно зайти с телефона и получить доступ, насколько это будет комфортно самому потребителю.

Допустим, вот Восток-2. Если там дальше приближать, то можно вплоть до того, что для каждого дома контейнер для сбора пластика и для сбора стекла, можно, нажав, получить информацию.

Благодаря «умному гиду», можно также узнать, куда сдать вторичные материальные ресурсы и даже расценки в заготовительных пунктах. Нет сомнения, что в скором времени информационный продукт оценят и в регионах. Павел Петрулевич:

Можно объединить в перспективе все вопросы, которые так или иначе связаны с экологией в единый ресурс, чтобы граждане, которые добросовестно относятся и заботятся об экологии, могли иметь единую точку входа, единую точку сбора информации. Можно из этих данных получать какую-то аналитику и выходить уже на какие-то глобальные цифры.