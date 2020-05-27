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Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет

27 мая 2020 08:06
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Чистота города в наших руках. Благодаря раздельному сбору мусора, экология Минска стала значительно лучше.

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет-1

За ближайшие два года в столице планируют заварить все мусоропроводы. Большинство минчан только «за». В подъездах не воняет, грызуны капитулируют, голова не болит. Оттого к уличным контейнерам подходят с толком и с расстановкой. Во дворах по Ташкентской недавно установили модульную конструкцию. Весь хлам симпатично скрыт от посторонних глаз, надежно защищен от непогоды и вездесущих ворон.

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Модульная конструкция позволяет оперативно ее переустановить или демонтировать при необходимости ремонта, например, подземных коммуникаций. Твердые коммунальные отходы, пластик, стекло, макулатура и имеется модульный отсек для сбора крупногабаритного мусора. Все отходы подлежат сортировке, они везутся на сортировочные линии, на мусоросортировочный завод.

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет-7

Статистика радует. Каждый второй житель страны сортирует отходы. Более того, за первый квартал этого года собрано уже 57 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов. Пилотный модуль местные жители оценили. К  слову, в ближайшее время в Минске планируют приобрести более 10 тысяч контейнеров и 14 тысяч для частного сектора.

Александр Гриб, директор ГП «ЖЭУ № 6 Заводского района г. Минска»:
Таблички обязательно все цветные с иллюстрациями, что именно можно выбрасывать, поэтому люди останавливаются и читают. На участке постоянно присутствует мастер, у него 3 раза в день обход, он смотрит заполнение контейнеров.

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет-10

Быть еще мобильнее поможет новая интерактивная карта. Уже в июне минчане онлайн смогут увидеть, где находятся ближайшие контейнеры и для каких отходов предназначены. В режиме реального времени можно будет отследить мусоровоз и узнать график его движения. Система работает очень просто.

Павел Петрулевич, заместитель директора КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
Планируется, что это будет один сайт единый, ссылка на ресурсах администрации районов и на портале Мингорисполкома. Не с каждого мобильного телефона удобно с картой работать, но не проблема, можно зайти с телефона и получить доступ, насколько это будет комфортно самому потребителю.

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет-13

Допустим, вот Восток-2. Если там дальше приближать, то можно вплоть до того, что для каждого дома контейнер для сбора пластика и для сбора стекла, можно, нажав, получить информацию.

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет-16

Благодаря «умному гиду», можно также узнать, куда сдать вторичные материальные ресурсы и даже расценки в заготовительных пунктах. Нет сомнения, что в скором времени информационный продукт оценят и в регионах.

Павел Петрулевич:
Можно объединить в перспективе все вопросы, которые так или иначе связаны с экологией в единый ресурс, чтобы граждане, которые добросовестно относятся и заботятся об экологии, могли иметь единую точку входа, единую точку сбора информации. Можно из этих данных получать какую-то аналитику и выходить уже на какие-то глобальные цифры.

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет-19

Меж тем, единственный мусорный полигон возле Минска не резиновый. По прогнозам, его хватит еще на год. В планах строительство третьей очереди «Тростенецкого» в 15 гектаров, а также размещение там предприятия по переработке коммунальных отходов. Одним словом, все для комфорта и здорового зеленого города.

# Экология # общество # Анастасия Макеева # Анастасия Воробьева # Александр Гриб # Павел Петрулевич # Фотофакт # Мусор

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