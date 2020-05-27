В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП
Новости Беларуси. 27 мая в Беларуси завершается общественное обсуждение проектов сразу двух кодексов: об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общей сложности на правовом форуме уже высказались около 600 человек.
Наибольшее число мнений рядом с публикацией проекта Кодекса об административных правонарушениях. В целом дискуссии разворачиваются вокруг соизмеримости наказания с совершенным проступком. Многие высказываются из чисто житейских наблюдений и задают вопросы: почему не планируется увеличить штраф для шумящих по ночам соседей? Не стоит ли дополнить список домашних питомцев, ведь пока ответственность предусмотрена только за нарушение правил содержания собак или кошек, а в городских квартирах можно встретить и крокодила?
Есть и самые злободневные предложения. Последняя из публикаций на форуме предлагает установить административную ответственность за нарушения законодательства о донорстве.