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В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП

27 мая 2020 07:53
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Новости Беларуси. 27 мая в Беларуси завершается общественное обсуждение проектов сразу двух кодексов: об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности на правовом форуме уже высказались около 600 человек.

В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП-1

Наибольшее число мнений рядом с публикацией проекта Кодекса об административных правонарушениях. В целом дискуссии разворачиваются вокруг соизмеримости наказания с совершенным проступком. Многие высказываются из чисто житейских наблюдений и задают вопросы: почему не планируется увеличить штраф для шумящих по ночам соседей? Не стоит ли дополнить список домашних питомцев, ведь пока ответственность предусмотрена только за нарушение правил содержания собак или кошек, а в городских квартирах можно встретить и крокодила?

В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП-4

Есть и самые злободневные предложения. Последняя из публикаций на форуме предлагает установить административную ответственность за нарушения законодательства о донорстве.

# Закон # общество # Фотофакт

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