В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП

Наибольшее число мнений рядом с публикацией проекта Кодекса об административных правонарушениях. В целом дискуссии разворачиваются вокруг соизмеримости наказания с совершенным проступком. Многие высказываются из чисто житейских наблюдений и задают вопросы: почему не планируется увеличить штраф для шумящих по ночам соседей? Не стоит ли дополнить список домашних питомцев, ведь пока ответственность предусмотрена только за нарушение правил содержания собак или кошек, а в городских квартирах можно встретить и крокодила?