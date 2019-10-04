Рикотта, брускетта, моцарелла и филе птицы капрезе: заглянули в школьное меню

С 1 сентября в школьном обеденном меню появилось 15 новинок. Подробнее – в программе «Минск и минчане».
С 1 сентября в школьном обеденном меню появилось 15 новинок. Подробнее – в программе «Минск и минчане».
Людмила Крупская, инженер-технолог ГП «Комбинат школьного питания г. Минска»:
Это крокеты аппетитные, говядина, свинина в виде шариков в панировке. Пирог «Смак» – похож на шарлотку, и ватрушка «Белорусская с сыром».
Новенькие деликатесы с немалым аппетитом уже уплетают ученики 50-ой гимназии. Сегодня на обед у школьников – питательная гречневая каша и пышная котлета «Знайка» из филе птицы с овсяными хлопьями – фирменный рецепт столичных поваров. Таким яствам ученики несказанно рады.
Ученики ГУО «Гимназия № 50 г. Минска»:
– Мне еда в школе очень нравится. Самое любимое блюдо у меня на обед – второе, когда пюрешка с котлетой.
– Мое любимое блюдо – молочный суп.
– Обед мне тоже очень просто нравится. Котлета, гречка и чай.
Тефтели по-итальянски с сыром рикотта, брускетта с моцареллой и филе птицы капрезе. Кулинарные изыски, как в лучших ресторанах столицы, сегодня также стали обязательной частью обеденного меню школьника.
Необычно, а главное полезно и невероятно вкусно! Все блюда содержат исключительно натуральные ингредиенты.
Людмила Крупская:
Всегда основываемся на изучении спроса наших школьников, и согласно исследованиям, разрабатываем новые блюда. Сыр моцарелла, рикотта – это кальций, который необходим растущему организму, мясо – филе птицы, говядина, свинина. Все то, что необходимо для хорошего роста наших школьников.
Ученики ГУО «Гимназия № 50 г. Минска»:
– Вкусно!
– Очень вкусно!
– В школе очень хорошо кормят!
Единое питание с выбором из двух вариантов (один с супом, а другой без) ученики получают вне зависимости от способа оплаты. К слову, нынешнее двухнедельное меню, которое учитывает возраст учеников и их потребности, будет меняться. Сотрудники комбината школьного питания обещают – совсем скоро на обеденных столах учеников появятся новые лакомства!