Рикотта, брускетта, моцарелла и филе птицы капрезе: заглянули в школьное меню

С 1 сентября в школьном обеденном меню появилось 15 новинок. Подробнее – в программе «Минск и минчане» .

Людмила Крупская, инженер-технолог ГП «Комбинат школьного питания г. Минска»: Это крокеты аппетитные, говядина, свинина в виде шариков в панировке. Пирог «Смак» – похож на шарлотку, и ватрушка «Белорусская с сыром».

Новенькие деликатесы с немалым аппетитом уже уплетают ученики 50-ой гимназии. Сегодня на обед у школьников – питательная гречневая каша и пышная котлета «Знайка» из филе птицы с овсяными хлопьями – фирменный рецепт столичных поваров. Таким яствам ученики несказанно рады.

Ученики ГУО «Гимназия № 50 г. Минска»: – Мне еда в школе очень нравится. Самое любимое блюдо у меня на обед – второе, когда пюрешка с котлетой. – Мое любимое блюдо – молочный суп. – Обед мне тоже очень просто нравится. Котлета, гречка и чай.

Тефтели по-итальянски с сыром рикотта, брускетта с моцареллой и филе птицы капрезе. Кулинарные изыски, как в лучших ресторанах столицы, сегодня также стали обязательной частью обеденного меню школьника.

Необычно, а главное полезно и невероятно вкусно! Все блюда содержат исключительно натуральные ингредиенты.