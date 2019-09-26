«Рианна – мой самый главный кумир. Я хочу стать даже лучше, чем она». Всё о победительнице отбора на детское «Евровидение-2019»
Беларусь определилась с претендентом на детское «Евровидение-2019». Лучшим стало выступление Елизаветы Мисниковой. Она и отправится в польский Гливице.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительница Национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019» – Елизавета Мисникова, вокальный продюсер – Ольга Дроздова и мама Елизаветы – Татьяна Мисникова.
Елизавета, это не первая твоя попытка попасть на детское «Евровидение».
Елизавета Мисникова, победительница Национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019»:
Да, это была третья попытка попасть именно в десятку финалистов Национального отбора на детское «Евровидение». У меня получилось в нее попасть, и я вышла победителем. Самая главная моя цель была – выступить красиво, чтобы меня запомнили, а самой кайфануть на сцене.
Насколько нам известно, ты занимаешься там же, где и предыдущие победители. Может быть, это магия места?
Елизавета Мисникова:
Нет. На самом деле, это прекрасная команда, которая подготавливает участника. И самое главное – самые лучшие преподаватели.
Ольга Дроздова, вокальный продюсер:
Ох, спасибо большое.
Есть ли какие-то гарантии стать победителем конкурса?
Ольга Дроздова:
Нет никаких гарантий. Я всего лишь букашка в этом мире. Маленькая-маленькая букашка. Мне повезло прикасаться к талантам деток. И у них есть у каждого своя судьба. Я считаю, что у каждого артиста есть своя артистическая судьба. Вот как-то меня, видимо, Боженька сталкивает с этими детками рядышком.
Лиза, ты выступала первой. Каково это – открывать конкурс?
Елизавета Мисникова:
Да, сцена без энергии, и, конечно же, это ответственно и волнительно – выступать первой. Но я подарила залу такую зажигательную песню, показала в ней все, что я могу, и развеселила людей. Они сразу начали мне подпевать. Мне было очень приятно.
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Цель на детском Евровидении сделать что-то такое же?
Елизавета Мисникова:
Сделать в тысячу лучше!
Ольга Дроздова:
Я на репетиции напомню.
Кто написал песню?
Елизавета Мисникова:
Мне помогали прекрасный композитор Кирилл Гуд и автор слов Наталья Тамбовцева.
Татьяна, есть ли у Вас какой-то способ не переживать за своего ребенка?
Татьяна Мисникова, мама Елизаветы:
Это абсолютно невозможно. Рецепта нет. Я всегда переживаю, всегда. Более того – я никогда не смотрю. Я не хожу в зал, не смотрю. Оля не даст соврать. Я сидела в гримерке.
Ольга Дроздова:
Я прибежала – смотрю: мама сидит (положила голову на руки – ред.). Я говорю: «Татьяна, расслабьтесь. Все хорошо».
В позапрошлом году Ваша дочь участвовала в этом конкурсе. Она расстроилась, что не прошла отбор?
Татьяна Мисникова:
Да, она расстроилась. Я как мама, всегда ей говорю: «Молодец, молодец. А теперь пойдем в школу – будем учить математику».
Ольга Дроздова:
А дальше пойдем в медицинский…
Татьяна Мисникова:
У меня была мечта, чтобы она была айтишником либо врачом. А она вопреки всему, идет, как она себя называет, как танк, в артистки.
Лиза, на кого из артистов ты хотела бы быть похожа?
Елизавета Мисникова:
Однозначно – это Рианна. Это мой самый главный кумир. В будущем я хочу стать даже лучше, чем она. А сейчас я равняюсь именно на нее. Так, как она ведет себя на сцене, как она подает энергию, позитив и, конечно же, ее музыка.
Как в школе реагируют учителя на большое количество репетиций?
Елизавета Мисникова:
После отбора я пришла в школу, и меня поздравили все дети – они мне спели мою песню. Мне было очень приятно. Мальчики подарили цветы.
В каком классе ты учишься?
Елизавета Мисникова:
В 9-ом. Мне сдавать экзамены. 56-я гимназия. Я планирую все успевать: и творчество, и учебу – все это совмещать. А так как 9-й класс – скоро сдавать экзамены, это самое главное. Поэтому я сейчас кручусь туда-сюда.
Песню будете исполнять именно ту, что прозвучала на отборочном туре?
Ольга Дроздова:
Да. Возможно, она немного усовершенствуется, добавится немного английского текста. Потому что по правилам детского «Евровидения» нужно добавить 30-40% английского текста.
Лиза, какой язык ты изучаешь в школе?
Елизавета Мисникова:
Немецкий.
А кто тебе будет ставить правильно произношение английского?
Елизавета Мисникова:
С Олей Дроздовой.
Ольга Дроздова:
Но она занимается английским языком. В школе у нее немецкий, но она ходит дополнительно на занятия по английскому языку.
Елизавета Мисникова:
Еще и польский!