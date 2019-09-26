«Рианна – мой самый главный кумир. Я хочу стать даже лучше, чем она». Всё о победительнице отбора на детское «Евровидение-2019»

Беларусь определилась с претендентом на детское «Евровидение-2019». Лучшим стало выступление Елизаветы Мисниковой. Она и отправится в польский Гливице.

Елизавета Мисникова, победительница Национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019» : Да, это была третья попытка попасть именно в десятку финалистов Национального отбора на детское «Евровидение». У меня получилось в нее попасть, и я вышла победителем. Самая главная моя цель была – выступить красиво, чтобы меня запомнили, а самой кайфануть на сцене.

Елизавета, это не первая твоя попытка попасть на детское «Евровидение».

Ольга Дроздова: Нет никаких гарантий. Я всего лишь букашка в этом мире. Маленькая-маленькая букашка. Мне повезло прикасаться к талантам деток. И у них есть у каждого своя судьба. Я считаю, что у каждого артиста есть своя артистическая судьба. Вот как-то меня, видимо, Боженька сталкивает с этими детками рядышком.

Елизавета Мисникова: Нет. На самом деле, это прекрасная команда, которая подготавливает участника. И самое главное – самые лучшие преподаватели.

Насколько нам известно, ты занимаешься там же, где и предыдущие победители. Может быть, это магия места?

Елизавета Мисникова: Да, сцена без энергии, и, конечно же, это ответственно и волнительно – выступать первой. Но я подарила залу такую зажигательную песню, показала в ней все, что я могу, и развеселила людей. Они сразу начали мне подпевать. Мне было очень приятно.

Татьяна Мисникова, мама Елизаветы: Это абсолютно невозможно. Рецепта нет. Я всегда переживаю, всегда. Более того – я никогда не смотрю. Я не хожу в зал, не смотрю. Оля не даст соврать. Я сидела в гримерке.

Татьяна, есть ли у Вас какой-то способ не переживать за своего ребенка?

Ольга Дроздова: Я прибежала – смотрю: мама сидит (положила голову на руки – ред.). Я говорю: «Татьяна, расслабьтесь. Все хорошо».

В позапрошлом году Ваша дочь участвовала в этом конкурсе. Она расстроилась, что не прошла отбор?

Татьяна Мисникова:

Да, она расстроилась. Я как мама, всегда ей говорю: «Молодец, молодец. А теперь пойдем в школу – будем учить математику».

Ольга Дроздова:

А дальше пойдем в медицинский…

Татьяна Мисникова:

У меня была мечта, чтобы она была айтишником либо врачом. А она вопреки всему, идет, как она себя называет, как танк, в артистки.

Лиза, на кого из артистов ты хотела бы быть похожа?

Елизавета Мисникова:

Однозначно – это Рианна. Это мой самый главный кумир. В будущем я хочу стать даже лучше, чем она. А сейчас я равняюсь именно на нее. Так, как она ведет себя на сцене, как она подает энергию, позитив и, конечно же, ее музыка.

Как в школе реагируют учителя на большое количество репетиций?

Елизавета Мисникова:

После отбора я пришла в школу, и меня поздравили все дети – они мне спели мою песню. Мне было очень приятно. Мальчики подарили цветы.

В каком классе ты учишься?