Насколько хорошо Беларусь знают в Поднебесной? Анонс специального репортажа на СТВ

Отношения Беларуси и Китая давно приобрели статус «стратегических». Насколько хорошо нас знают в Поднебесной? Дмитрий Боярович побывал в трех провинциях государства за четырьмя морями.

Увидел одно из чудес света; попробовал пекинскую утку – блюдо, рецепту которого больше 700 лет; узнал о планах покорения космоса державой с населением почти полтора миллиарда человек. Пять перелетов и 6 тысяч километров, чтобы понять, какой же он – Китай.