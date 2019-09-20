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Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова

20 сентября 2019 21:06
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Новости Беларуси. На детском «Евровидении-2019», которое пройдет 24 ноября в Гливице, Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первая попытка Елизаветы представить страну на «Евровидении», и вот у нее получилось. На песенном конкурсе минчанка исполнит русскоязычную композицию «Пепельный». Девочка обожает творчество Рианны, а сама профессионально музыкой занимается последние пять лет.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-1

Корреспондент СТВ Ксения Худолей весь день провела за кулисами национального отбора, а во время репетицией пообщалась с конкурсантами, среди которых и Елизавета Мисникова. В кратком интервью артистка, теперь уже победительница национального отбора на детское «Евровидение-2019», рассказала, что даже если не одержит победу, сделает все возможное, чтобы запомниться зрителю как суперская девчонка (здесь подробнее).

Что происходило за кулисами конкурса буквально за час до объявления результатов, рассказала наш корреспондент.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-4

Ксения Худолей, корреспондент:
Гала-концерт национального отбора на детское «Евровидение-2019» в самом разгаре. Совсем скоро мы узнаем, кто 24 ноября станет голосом Беларуси на музыкальном форуме в Польше.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-7

Участники поднимаются на сцену, оставив за ее пределами волнение и свои группы поддержки. Придать уверенности и сил юным артистам пришли их друзья и родные.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-10

Выходили на сцену участницы в заранее определенном порядке. Жеребьевка позволила кому-то пораньше выступить, а другим дала больше времени на подготовку. До начала концерта мы узнали, с какими мыслями девчонки шли в музыкальный бой.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-13

Группа Monkey Tops, участницы национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Сцена очень классная! Мы на «Евровидении» первый год, и вот пока что эта сцена самая лучшая. Она такая масштабная, яркая, она заряжает. Все номера, все десять участников на этой сцене будут смотреться индивидуально и круто.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-16

София Рустамова, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Сейчас никакого волнения нет, но я думаю, что перед самым выступлением оно будет.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-19

Группа «Зефир», участницы национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Сцена очень красивая, очень удобно на ней танцевать, петь, звук очень хороший. И мы очень настроены на победу.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-22

Я считаю, нужно энергетический дать посыл телезрителю. Также это зависит от самого телезрителя – кто ему понравился, за того он и отдаст голос. Поэтому нужно максимально понравится телезрителю.

Поддержать участниц с ностальгией пришел победитель прошлогоднего национального отбора Даниэль Ястремский. Он как никто понимает это чувство волнения перед выступлением.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-25

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018»:
Чувство ностальгии очень большое, и очень хочется вернуться в эту атмосферу, в эти все переживания, суету. Но это уже не вернуть.

Думаю, что все участники тоже переживают, как и я в прошлом году, это абсолютно нормальное явление. Желаю всем участникам удачи, и думаю, что у каждого из них все получится.

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-28

Одну из песен, которые сегодня звучали на сцене, скоро услышат и другие 18 стран-участниц детского «Евровидения-2019».

Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова-31

# Культура # Елизавета Мисникова # Ксения Худолей # София Рустамова # Даниэль Ястремский # Фотофакт

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