Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры

Стримеры, бьюти-, лайфстайл-, челлендж-блогеры – их знает каждый ребенок. Они – герои Всемирной Сети. Онлайн-звезды купаются в лайках, подписывают рекламные контракты и зарабатывают свои первые миллионы, не выходя из Интернета. Таким перспективам позавидуют даже взрослые.

Ксения – топовый видеоблогер Байнета. За ее вокальными перфомансами наблюдает более миллиона человек. Чтобы держать аудиторию и постоянно подогревать к себе интерес, нужен талант и уникальная идея, откровенничает артистка.

Ксения Левчик, блогер:

Если ты хочешь стать популярным, чтобы тебя узнавали на улице, нужно обязательно не бояться. Изначально я волновалась всегда перед съемкой. Сейчас я не знаю какие дать советы, просто не волноваться, тренироваться перед зеркалом дома.

Ксения подкупает своей харизмой и неподдельной детской искренностью. За хрупкой спиной звезды стоит мощная родительская поддержка. Юлия Левчик, мама популярного блогера:

В основном, у нас муж занимается и съемкой видео, и записью голоса, поэтому тут без родительской поддержки никуда.

Блогинг сегодня – модное хобби, которое впоследствии может стать профессией. Занимаясь любимым делом, ребенок учится держаться перед камерой, раскрепощаться и даже раскрывает в себе способности к ораторскому искусству.

Маша и Ксюша мечтают о своем кулинарном канале. Проект пока только в разработке, ведь блог – это не просто дурачество на камеру, а четко выверенная стратегия. На кружке юного блогера раскрывают секреты идеального контента. Анастасия Лукьянова, руководитель кружка «Блогерная журналистика»:

Мы учимся созданию собственных блогов в разных жанрах, на разных платформах – это текстовые блоги, фотоблоги в Instagram и, конечно, видеоблоги. Это основы какой-то драматургии, это сценарное искусство, это постановка кадра и монтажа.

Влад – опытный интернет-юзер. Мальчишка заведует целым блогерским холдингом и ведет сразу 3 YouTube-аккаунта. Владислав, блогер:

Я решил заняться блогингом еще давно, когда еще не пришел на эту студию. Я пришел из-за того, что мне хотелось развиваться и продолжать учиться этому делу.

А вот Никита пока только задумывается о своей страничке на популярной интернет-площадке, с идеей не заморачивается, делает ставку на популярные направления. Никита, начинающий блогер:

Крутой блогер должен обладать одним качеством: он должен быть очень позитивным, потому что сейчас все любят позитив. Я пока с темой еще не определился, но я буду просто следовать за трендами, буду снимать то, что нравится всем.