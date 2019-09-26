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Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры

26 сентября 2019 07:59
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Стримеры, бьюти-, лайфстайл-, челлендж-блогеры – их знает каждый ребенок. Они – герои Всемирной Сети. Онлайн-звезды купаются в лайках, подписывают рекламные контракты и зарабатывают свои первые миллионы, не выходя из Интернета. Таким перспективам позавидуют даже взрослые.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-1

Ксения – топовый видеоблогер Байнета. За ее вокальными перфомансами наблюдает более миллиона человек. Чтобы держать аудиторию и постоянно подогревать к себе интерес, нужен талант и уникальная идея, откровенничает артистка.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-3

Ксения Левчик, блогер:
Если ты хочешь стать популярным, чтобы тебя узнавали на улице, нужно обязательно не бояться. Изначально я волновалась всегда перед съемкой. Сейчас я не знаю какие дать советы, просто не волноваться, тренироваться перед зеркалом дома.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-5

Ксения подкупает своей харизмой и неподдельной детской искренностью. За хрупкой спиной звезды стоит мощная родительская поддержка.

Юлия Левчик, мама популярного блогера:
В основном, у нас муж занимается и съемкой видео, и записью голоса, поэтому тут без родительской поддержки никуда.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-7

Блогинг сегодня – модное хобби, которое впоследствии может стать профессией. Занимаясь любимым делом, ребенок учится держаться перед камерой, раскрепощаться и даже раскрывает в себе способности к ораторскому искусству.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-9

Маша и Ксюша мечтают о своем кулинарном канале. Проект пока только в разработке, ведь блог – это не просто дурачество на камеру, а четко выверенная стратегия. На кружке юного блогера раскрывают секреты идеального контента.

Анастасия Лукьянова, руководитель кружка «Блогерная журналистика»:
Мы учимся созданию собственных блогов в разных жанрах, на разных платформах – это текстовые блоги, фотоблоги в Instagram и, конечно, видеоблоги. Это основы какой-то драматургии, это сценарное искусство, это постановка кадра и монтажа.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-11

Влад – опытный интернет-юзер. Мальчишка заведует целым блогерским холдингом и ведет сразу 3 YouTube-аккаунта.

Владислав, блогер:
Я решил заняться блогингом еще давно, когда еще не пришел на эту студию. Я пришел из-за того, что мне хотелось развиваться и продолжать учиться этому делу.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-13

А вот Никита пока только задумывается о своей страничке на популярной интернет-площадке, с идеей не заморачивается, делает ставку на популярные направления.

Никита, начинающий блогер:
Крутой блогер должен обладать одним качеством: он должен быть очень позитивным, потому что сейчас все любят позитив. Я пока с темой еще не определился, но я буду просто следовать за трендами, буду снимать то, что нравится всем.

Как стать популярным в Интернете? Секретами успеха делятся дети-блогеры-15

Если ваш ребенок «залипает» у монитора компьютера, не спешите гневаться. Подарите ему видеокамеру и, возможно, совсем скоро ваш малыш станет героем нашего сюжета.

# Дети # блогеры

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