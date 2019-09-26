Как воспитать отличника? Талантливые педагоги и ученики рассказали об эффективных способах

Столичная гимназия №24, что скромничать – фабрика талантов! Слава о местных героях разлетается по всей республике. А самых голосистых слышно даже за ее пределами.

Обладательница Гран-при «Славянского базара» – восьмиклассница Ксения Галецкая уверенно держится не только на сцене, но и у школьной доски. Для артистки получать наивысшие отметки так же важно, как и брать чистые высокие ноты. Ксения Галецкая, ученица ГУО «Гимназия №24 г. Минска»:

Все мои самые любимые предметы – иностранные языки: английский, французский и китайский.

Знание иностранных языков тебе помогает в творчестве? Ксения Галецкая:

Конечно. Очень важно произношение в песнях, потому что если даже поедешь на конкурс в другую страну, то там тебя могут просто не понять и знание языков очень помогает.

«Быть лучшим среди лучших» – кажется такой девиз у здешних школьников. Ученица выпускного класса Яна Боровик – многократная участница олимпиад по немецкому. Она свободно общается с носителями языка и гордится успехами в грамматике. Яна Боровик, ученица ГУО «Гимназия №24 г. Минска», многократная участница олимпиад по немецкому языку:

Я очень много работала над собой, очень много читала, именно увлекалась этой культурой не просто в рамках гимназии, а я делала много для себя, просто ради собственного интереса. И на самом деле, если правильно распределить время, у тебя остается время и на учебу, и на свои интересы.

Для десятиклассницы Валерии литература – не только главный предмет в школьной программе, но и любимое хобби. Жанр-фаворит – классические романы, которые позволяют разыграться воображению, вдохновляют на собственное творчество и на новые свершения, в том числе и победы на республиканских олимпиадах. Валерия Белянкина, ученица ГУО «Гимназия №24 г. Минска», многократная участница олимпиад по русскому языку и литературе:

Чтение книг расширяет словарный запас и повышает грамотность человека. Чтобы привить любовь к чтению, нужно стараться читать в разных жанрах, потому что не бывает людей, которые не любят книги, есть люди, которые еще не определились со своим направлением.

Они ученики своих учителей. Педагогический состав – особая гордость гимназии. Эти стены помнят его еще школьником, а сегодня он член секции истории и обществоведения научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь, автор научно-популярных книг – всех регалий и не перечесть. На уроках истории без его веселых личных историй не обойтись. За свой 35-летний учительский стаж Игорь Григорьевич взрастил не одно поколение талантливых ребят.

Игорь Дроговоз, учитель истории Беларуси и всемирной истории ГУО «Гимназия №24 г. Минска»:

Интересно работать с детьми, которые хотят узнать больше, поэтому стараемся для них. Давно работаю в школе и замечаю, что даже классы, которые к 11 классу подходят, они начинают чем-то быть похожими на своего классного руководителя.

Свой последний звонок за этими партами встретила и Ольга Вячеславовна. Учитель-методист по немецкому языку утверждает, чтобы стать примером для учеников, необходимо быть им для самого себя. Оттого совершенствуется ежедневно.

Ольга Негорэ, учитель немецкого языка ГУО «Гимназия №24 г. Минска»:

Дети сейчас, действительно, увлечены мобильными телефонами, играми, виртуальным миром. Мне всегда кажется, что очень важно вначале ребенку показать, что в этом мире, в реальном мире, тоже есть много интересного. И когда ты видишь, что вот эта шелуха с ребенка сходит, главное – уцепиться за вот эту возможность и дальше продолжить с ним живое общение.

Находить общий язык с детьми и грамотно выстраивать диалог – ее профессиональные инструменты. Рецензент учебных пособий, учитель русского языка и литературы Татьяна Юрьевна готовит настоящих бойцов научного фронта. Татьяна Пантелеева, учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия №24 г. Минска»:

Мой совет: читайте вместе с детьми дома. Если вы будете вместе с ними читать и обсуждать прочитанные книги, то соответственно, они будут читать. Все идет из семьи.