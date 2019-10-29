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Результативность работы оценят, если ты вышел на организованную группу. Юрий Караев о борьбе с наркотиками в Беларуси

29 октября 2019 17:33
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Новости Беларуси. Отношение к наркодилерам, главам организованных групп менять никто не собирается. Но недавно внесли поправки в Уголовный кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент требует принять новые антинаркотические меры: «Не прекращаются попытки подсадить наших людей на наркотики»

Они нужны для того, чтобы правосудие могло быть более гибкими. Главное – наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению.

Результативность работы оценят, если ты вышел на организованную группу. Юрий Караев о борьбе с наркотиками в Беларуси-1

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Мы вырабатываем такие критерии, при которых сотруднику подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не было бы выгодно гоняться за разовыми малыми, скажем так, раскрытыми преступлениями. Они просто не пойдут ему в зачет. Результативность твоей работы будет оценена тогда, когда ты вышел на организованную группу, на проводника этого зелья, на того, кто организует, хотя бы из тех, кого мы достать можем внутри нашей страны.

Впервые попробовал в 12 лет. Реальная история, как мужчина смог завязать с наркотиками

Результативность работы оценят, если ты вышел на организованную группу. Юрий Караев о борьбе с наркотиками в Беларуси-4

Результативность работы оценят, если ты вышел на организованную группу. Юрий Караев о борьбе с наркотиками в Беларуси-6

# Наркотики # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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