Результативность работы оценят, если ты вышел на организованную группу. Юрий Караев о борьбе с наркотиками в Беларуси

Новости Беларуси. Отношение к наркодилерам, главам организованных групп менять никто не собирается. Но недавно внесли поправки в Уголовный кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент требует принять новые антинаркотические меры: «Не прекращаются попытки подсадить наших людей на наркотики»

Они нужны для того, чтобы правосудие могло быть более гибкими. Главное – наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению.