Резиденция Деда Мороза принимает сотни гостей

Новости Беларуси. Год молодежи не менее активно начинают и представители старшего поколения. В частности, Дед Мороз ни на минуту с Нового года не брал тайм-аут и продолжает выполнять праздничные заявки в своей главной белорусской резиденции — Беловежской пуще.

Лариса Владимировна на экскурсию в Поместье привезла своих учеников. Среди тысяч открыток и рисунков, которые ежегодно приходят зимнему волшебнику, второклассники нашли и свою работу.

Чтобы хранить самые ценные сокровища Деда Мороза — детские письма и подарки — в Поместье даже построили специальную Скарбницу. Тысячи посланий с благодарностями и просьбами здесь хранятся в огромных сундуках.

Маленькая Даша в гости к любимому сказочному персонажу приехала впервые. Желание девочка пока не загадывала. Наоборот, сама приготовила подарок для кудесника.

Дети постарше традиционным письмам предпочитают их современные аналоги.

Сказочные герои в Поместье шагают «в ногу» со временем – в мастерской Матушки Зимы для главного сказочного волшебника можно оставить видеообращение.

Ежегодно на адрес белорусского Деда Мороза приходит около 20 тысяч писем со всего света. Самая дальняя весточка «прилетела» из Китая. Помощники волшебника говорят: в предновогодние дни ежедневно приходит до тысячи писем. Все спешат попросить долгожданные подарки. Под новогодней елкой дети хотят найти смартфоны и планшеты. Взрослые мечтают «по-крупному»: просят машину, квартиру и даже жениха. Но Дедушка Мороз признается: далеко не во всех письмах – списки желаемых подарков.

Дед Мороз:

Очень много писем, в которых ребёнок открывает свою душу. Есть такие письма, где письмо Деду Морозу – это самая теплая отдушина в жизни маленького ребенка. Поэтому, когда читаешь такие письма, пропускаешь все через себя.

К слову, все письма Дедушка Мороз читает лично. Практически на каждое отвечает. Но предупреждает – выполняет лишь самые искренние желания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.