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На танцевальную программу гомельчане собрались в образе ёлок

02 января 2015 14:00
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Новости Беларуси. В Гомеле ожили более полутысячи новогодних елей. По замыслу организаторов праздника танцевальную программу гомельчане собрались в образе ёлок. В результате получился танцующий новогодний лес. Как утверждают Деды Морозы, задумка удалась: каждому белобородому досталось по зелёной красавице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Участницы танцевальной программы:
— Елка в праздники играет, наверное, основную роль. Символ Нового года.  
— Главная в любом случае, потому что под ней находят подарки. 

# общество # Фотофакт # Новый год

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