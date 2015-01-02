На танцевальную программу гомельчане собрались в образе ёлок

Новости Беларуси. В Гомеле ожили более полутысячи новогодних елей. По замыслу организаторов праздника танцевальную программу гомельчане собрались в образе ёлок. В результате получился танцующий новогодний лес. Как утверждают Деды Морозы, задумка удалась: каждому белобородому досталось по зелёной красавице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участницы танцевальной программы:

— Елка в праздники играет, наверное, основную роль. Символ Нового года.

— Главная в любом случае, потому что под ней находят подарки.