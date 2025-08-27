Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. В чем уникальность предстоящего форума? И почему еще до открытия эксперты-международники уверены, что встреча станет знаковой и исторической?

Во-первых, высокое представительство. В этом смысле саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории организации. В Китае уже под занавес этой недели на заседание Совета глав государств, а это высший орган ШОС, ожидают лидеров 10 государств – участников организации. Среди них и Александр Лукашенко.

Участие всех глав государств – необходимое условие для принятия итоговых документов. Еще более десятка лидеров стран, которые имеют статус наблюдателя, партнера по диалогу либо присматриваются к этой организации на перспективу.

Таким образом, более 20 президентов и премьер-министров. В том числе и индийский премьер, который прилетит в Китай после длительной паузы. И это уже называют одной из главных сенсаций саммита, как и возможную нормализацию дипотношений Пекина и Дели.

Кроме того, в Тяньцзине ждут десятку руководителей международных организаций и объединений. Это генсеки ООН, АСЕАН, ОДКБ, СНГ, глава Евразийской экономической комиссии – вот лишь несколько примеров. Таким образом, более 30 первых лиц проведут два дня вместе. А из этого вытекает и то, что, во-вторых, саммиты такого уровня – это прекрасная и уникальная возможность для проведения серии двусторонних встреч, а также общения лидеров в неформальной обстановке, что называется, «на полях» форума.

Вне всяких сомнений, этой возможностью воспользуется и Александр Лукашенко. Это также подтвердила накануне пресс-секретарь белорусского лидера, отвечая на вопрос «РИА Новости» о возможной встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Китае в рамках саммита ШОС.

Сам же саммит, и это также активно обсуждается в экспертном сообществе, станет, по сути, первой настолько мощной и очевидной демонстрацией нашего общего коллективного потенциала, в том числе и потенциала так называемых стран Глобального Юга. И это та растущая геополитическая сила, которая может достойно противопоставить себя коллективному Западу в новом многополярном мире. И Беларусь – также часть этой силы.