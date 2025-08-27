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Порядок возврата платежей в ЕРИП изменится в Беларуси с 1 октября

27 августа 2025 15:58
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Порядок возврата платежей в ЕРИП изменится в Беларуси с 1 октября-0

С 1 октября 2025 года в Беларуси вступит в силу новая редакция правил совершения возвратов физическим лицам-плательщикам с помощью платежной системы ЕРИП, пишет БЕЛТА.

Теперь будут предложены два способа возврата средств. Первый будет производиться на счет плательщика, с которого и проводился платеж, по номеру операции в ЕРИП. А второй будет возможен на иной счет, предоставленный плательщиком и переданный поставщику услуг. 

Процедура возврата реализуется посредством взаимозачета: оператор расчетов компенсирует средства поставщику услуг, а тот, в свою очередь, возвращает деньги плательщику.

Действие этих правил не коснется платежей в бюджет.

Фото: Pinterest

# Деньги

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