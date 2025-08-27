Почему студенты-целевики интересны Оршанскому льнокомбинату – рассказал заместитель гендиректора

Экзамены, ЦТ, стрессы уже позади. Приемная кампания в белорусские вузы завершилась. Вчерашние школьники снова в строю. Теперь их ждут однокурсники, преподаватели и настоящие испытания – первые сессии и гранит науки. О том, какие специальности сегодня в топе и почему все больше студентов выбирают целевой путь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Колледжи и ссузы – подводим итоги вступительной кампании-2025 Юрий Святокум, ведущий:

Вы ищите целевиков или они вас ищут?

Сергей Сидин, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Оршанского льнокомбината:

Здесь такой симбиоз. Это совместная работа высших учебных заведений, которые приезжают к нам в регионы. Мы проводим дни абитуриентов, дни профориентации. То есть в обязательном порядке это массовый охват всех выпускников, которые имеются в регионе. Проводим вместе с вузами четкий посыл, какие специальности нужны нам, что могут предложить высшие учебные заведения. Здесь мы уже предлагаем тот бонусный вариант, почему нужно выбрать наше предприятие. Это дополнительная стипендия, которую мы выплачиваем с учетом успеваемости, четко гарантированное рабочее место. Для тех, кто не имеет жилья, мы предоставляем арендную квартиру, которая обставлена мебелью и бытовой техникой. Мы имеем спортивно-оздаровительный комплекс. Выпускники, которые приходят к нам, бесплатно посещают этот комплекс без ограничений. У нас есть очень много дополнительных стимулирующих выплат, которые мы стараемся дать, чтобы привлечь этих людей, наших выпускников, чтобы они могли прийти.

Сергей Сидин:

Сейчас бытует мнение о том, что целевики съедают места и повышают конкурс. Я разговариваю со многими преподавателями из высших учебных заведений. Они говорят о том, что не совсем сильные ребята приходят в вузы. Что бы я сказал как работодатель? По большому счету для нас нужны, конечно, подготовленные специалисты, но мотивированно заточенные под наше предприятие. Безусловно, мы очень широко, особенно с нашим ведущим вузом, Витебским государственном технологическом университетом, планируем и проводим такую систему, как дополнительный заработок студентов. То есть мы заключаем напрямую договоры со студентам на выполнение определенных работ, их стимулируем.