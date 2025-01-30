Более 750 станций для очистки воды построили в Беларуси за 4 года – их количество увеличат

В Беларуси в 2025 году построят более 300 станций обезжелезивания. Это решит проблему высокого содержания железа в артезианской воде, которой ежедневно пользуются жители страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Превышение встречается от 2 до 40 раз в различных населенных пунктах. Внимание уделят как городам, так и небольшим деревням на несколько сотен жителей. За последние четыре года в стране уже запустили 753 станции для очистки воды. Чистота в каждой капле – репортаж Кристины Протосовицкой.

Когда стакан чистой воды – роскошь, знает жительница агрогородка Новицковичи Каменецкого района Людмила Медведюк. В доме с семьей живет 35 лет и с годами из крана буквально полилось «железо». Превышение от нормы в 8 раз.

Людмила Медведюк, жительница агрогородка Новицковичи:

У нас практически воды не было. Больше не было, чем было. Мы постоянно звонили на аварийную. Сейчас лучше вода, чище стала.

– Пить ее можно?

– Да, по качеству хорошая вода.

Теперь о былом лишь напоминают бутылки с водой, по привычке наполненные до верху. Нарекания были не только к составу, но и к подаче. Проблему с напором для многоквартирных домов частично решили благодаря водонапорной башне, которую возвели с нуля.

Елена Староселец, жительница агрогородка Новицковичи:

Мы живем здесь с 1992 года, проблема была большая с водой. Она была нехорошая, коричневая, не всегда было давление. Даже не в том плане, чтобы огород полить, а дома что-то приготовить. А сейчас сделали новую башню, поставили станцию обезжелезивания, вода стала хорошая. Мы даже пьем воду с крана. Так мы всегда возили.

Агрогородок Новицковичи считается небольшим – проживает не более полутысячи человек. Водопроводные коммуникации здесь не менялись с 1970-х годов. Это и станет следующим пунктом в масштабном обновлении. Тогда точно в каждый дом вода будет поступать уже кристально чистой. В 2025 году в Каменецком районе возведут еще одну станцию обезжелезивания – в агрогородке Долбизно у белорусско-польской границы. За 30 лет в Брестской области построили 300 станций обезжелезивания воды. В 1990-е таких было всего 18, а до конца этой пятилетки их количество достигнет 366.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Средний срок строительства такой станции обезжелезивания порядка полутора месяцев. И что важно, все работает автоматически. Присутствие человека необходимо лишь раз в неделю для того, чтобы провести контрольные замеры.