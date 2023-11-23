В РПТС обсудили нюансы предстоящих выборов депутатов

Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании. Политические силы страны активно готовятся к единому дню голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня нюансы предстоящих выборов депутатов обсудили в рамках диалоговой площадки представители Республиканской партии труда и справедливости. Среди участников дискуссии – активисты из различных регионов. В том числе депутаты Палаты представителей. К слову, партия труда и справедливости – старейшая из ныне существующих белорусских политических объединений: в 2023 году организация отметила 30-летний юбилей. К значимой дате партия пришла в широком составе – в рядах РПТС больше 6,5 тысячи человек.

Татьяна Котова, член Республиканской партии труда и справедливости: Мы ориентированы на то, чтобы защищать людей труда, чтобы к нам присоединялись люди совершенно различных направлений. Сейчас все заинтересовано смотрят на то, что происходит вообще в мире, в политическом пространстве, геополитическом пространстве.

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Наша партия представлена во всех регионах и Минске. Мы ставим перед собой задачу выстроить четкую структуру активных, неравнодушных, креативных людей, которые будут работать, а не просто считаться членами партии.

В числе новых проектов партии – республиканская акция «Труд, справедливость, ответственность». В рамках этой инициативы по всей стране проходит серия мероприятий, где белорусы могут больше узнать о деятельности объединения, а еще повысить свою политическую грамотность.