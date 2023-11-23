Александр Осенко: мы должны отстаивать интересы народа, своих партийцев, чтобы Беларусь и дальше процветала

Новости Беларуси. К своей первой электоральной кампании готовится партия «Белая Русь». 23 ноября в Минске прошла конференция центрального районного отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А лександр О сенко, член высшего политического С овета белорусской партии « Б елая Р усь», генеральный директор З А О « С толичное телевидение»: Именно в 2020 году мы приняли решение в нашей общественной организации «Белая Русь», что пора создавать партию. Мы должны отстаивать свои интересы: интересы своего народа, интересы своих партийцев для того, чтобы наша страна и дальше процветала.

Григорий Азаренок, член высшего политического Совета белорусской партии «Белая Русь», политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Впереди электоральная кампания, впереди политические баталии, впереди новая гибридная агрессия против нашей страны. И выбирать нужно тех людей, которые могут прочувствовать слова Лермонтова: «Я шел вперед, я жертвовал собой». Надо вспоминать советскую песню очень хорошую: «Будет буря, и поборемся мы с ней».

На сегодня в отделении партии по Центральному району Минска насчитывается более полутысячи партийцев. О желании присоединиться к ним заявили еще почти сто человек, написав накануне заявления. В ближайшее время все они пополнят ряды «Белой Руси».