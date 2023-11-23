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Александр Осенко: мы должны отстаивать интересы народа, своих партийцев, чтобы Беларусь и дальше процветала

23 ноября 2023 17:04
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Новости Беларуси. К своей первой электоральной кампании готовится партия «Белая Русь». 23 ноября в Минске прошла конференция центрального районного отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Осенко: мы должны отстаивать интересы народа, своих партийцев, чтобы Беларусь и дальше процветала-1

Александр Осенко, член высшего политического Совета белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Именно в 2020 году мы приняли решение в нашей общественной организации «Белая Русь», что пора создавать партию. Мы должны отстаивать свои интересы: интересы своего народа, интересы своих партийцев для того, чтобы наша страна и дальше процветала.

Александр Осенко: мы должны отстаивать интересы народа, своих партийцев, чтобы Беларусь и дальше процветала-4

Григорий Азаренок, член высшего политического Совета белорусской партии «Белая Русь», политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Впереди электоральная кампания, впереди политические баталии, впереди новая гибридная агрессия против нашей страны. И выбирать нужно тех людей, которые могут прочувствовать слова Лермонтова: «Я шел вперед, я жертвовал собой». Надо вспоминать советскую песню очень хорошую: «Будет буря, и поборемся мы с ней».

На сегодня в отделении партии по Центральному району Минска насчитывается более полутысячи партийцев. О желании присоединиться к ним заявили еще почти сто человек, написав накануне заявления. В ближайшее время все они пополнят ряды «Белой Руси».

«Белая Русь» готовится к своей первой электоральной кампании. Состоялась конференция центрального районного отделения

# Белорусские партии # общество # Александр Осенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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