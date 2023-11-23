На форуме в Минске обсудили вопросы недопущения реабилитации нацизма и искажения истории

О недопущении реабилитации нацизма и искажения истории говорили 23 ноября в Минске. В рамках международного форума «Нюрнбергский процесс и современное международное право», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре дискуссии – судебный процесс, который юридически закрепил окончательный разгром фашизма. Тогда были осуждены не только главные нацистские преступники, но и сама идеология гитлеровцев. К сожалению, спустя десятилетия уже в современном обществе вновь прорастают идеи нацизма. О том, как искоренить опасные тенденции, рассуждают ученые и эксперты, а также представители госорганов из 10 стран мира, среди них Россия, Казахстан, Сербия, Италия и Швейцария.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, ректор Международного университета «МИТСО»:

К сожалению, очень модно стало среди «наших западных коллег» переписывать историю, ставить под сомнение объективные исторические факты, которые документально зафиксированы. Зафиксированы в части видеофотосъемки все нацистские преступления. Их нельзя подвергать сомнению, учитывая, что это было общее решение нюрнбергского трибунала.

Давиде Росси, председатель контрольной комиссии Коммунистической партии Швейцарии, профессор:

Мы присутствуем здесь прежде всего, чтобы продвигать идеи мира. К сожалению, политики Швейцарии больше приближаются к политике НАТО. На наш взгляд, Западная Европа продвигает прежде всего идеи англо-американские. Европейцы не знают о том, что 27 миллионов жителей, среди которых были женщины и дети, погибли в концлагерях, и что во время Второй мировой войны очень пострадала Беларусь. Это непонимание приводит в фальсификации истории.