На Каннском кинофестивале хотят запретить звездам делать селфи

Новости Франции. Мир охватила эпидемия селфи, которой «заболели» многие, вне зависимости от возраста и статуса.

«Селфи» (русифицированный вариант этого понятия «себяшка») означает автопортрет, как правило, сделанный на встроенную камеру мобильного устройства с вытянутой руки. Считается, что термин приобрел известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов. В 2012-ом он официально вошел в Оксфордский словарь английского языка и начал победное шествие по планете.

Новомодное увлечение не чуждо и знаменитостям. На своих аккаунтах в «Твиттере», «Инстаграме» и «Фейсбуке» знаменитости регулярно публикуют автопортреты, сделанные в самых разных ситуациях. Селфи звезд регулярно являются источником информации об их жизни, они все чаще появляются в прессе, становятся предметом обсуждения и критики.

Однако, возможно очень скоро, знаменитостям придется довольствоваться лишь снимками, сделанными СМИ – как минимум на красной ковровой дорожке Канн.

В четверг, 16 апреля, программный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что дирекция фестиваля собирается провести кампанию, запрещающую делать селфи на красной ковровой дорожке, сообщает британское издание The Telegragh.

Тьерри Фремо, программный директор Каннского фестиваля:

Мы не собираемся полностью запретить звездам делать селфи на красной дорожке, все упирается во время. Мы лишь хотим, чтобы эти фотосессии проходили как минимум быстрее, так как они попросту замедляют процесс прохода гостей во Дворец фестиваля. Да и сами звезды выглядят просто безобразно на них.