Прямой эфир

На Каннском кинофестивале хотят запретить звездам делать селфи

18 апреля 2015 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Мир охватила эпидемия селфи, которой «заболели» многие, вне зависимости от возраста и статуса.

«Селфи» (русифицированный вариант этого понятия «себяшка») означает автопортрет, как правило, сделанный на встроенную камеру мобильного устройства с вытянутой руки. Считается, что термин приобрел известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов. В 2012-ом он официально вошел в Оксфордский словарь английского языка и начал победное шествие по планете.

Новомодное увлечение не чуждо и знаменитостям. На своих аккаунтах в «Твиттере», «Инстаграме» и «Фейсбуке» знаменитости регулярно публикуют автопортреты, сделанные в самых разных ситуациях. Селфи звезд регулярно являются источником информации об их жизни, они все чаще появляются в прессе, становятся предметом обсуждения и критики.

Однако, возможно очень скоро, знаменитостям придется довольствоваться лишь снимками, сделанными СМИ – как минимум на красной ковровой дорожке Канн. 

В четверг, 16 апреля, программный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что дирекция фестиваля собирается провести кампанию, запрещающую делать селфи на красной ковровой дорожке, сообщает британское издание The Telegragh.

Тьерри Фремо, программный директор Каннского фестиваля:
Мы не собираемся полностью запретить звездам делать селфи на красной дорожке, все упирается во время. Мы лишь хотим, чтобы эти фотосессии проходили как минимум быстрее, так как они попросту замедляют процесс прохода гостей во Дворец фестиваля. Да и сами звезды выглядят просто безобразно на них.

На Каннском кинофестивале хотят запретить звездам делать селфи-1

Пьер Лескюр (Pierre Lescure), президент фестиваля:
Фестиваль транслируется во всем мире.

На красной ковровой дорожке звезды выглядят потрясающе, но, честно говоря, нет ничего более уродливого, чем их селфи.

Напомним, самое известное селфи сделали участники церемонии «Оскар-2014» во главе с ведущей Элен Дедженерес. Голливуд единогласно признал фото главным кадром минувшего года. Когда юморная блондинка вышла в зал и предложила сняться на ее телефон, а затем выложила фото в Твиттер, оно тут же разлетелось по свету миллионами репостов. В кадре – сама Элен, Джулия Робертс, Хью Джекман, Брэд Питт, Мерил Стрип и другие. Говорят, поместилось бы и больше людей, если бы у Джекмана, который держал телефон, были руки подлиннее. 

На Каннском кинофестивале хотят запретить звездам делать селфи-4

68-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет во французском Канне с 13 по 24 мая 2015 года.

Фестиваль откроет  картина «Выше голову» Эмманюэль Берко.

# общество # Каннский кинофестиваль

Другие новости рубрики

Все новости
Гранату и патроны принес в класс 9-летний ученик минской школы
18 апреля 2015 13:44

Гранату и патроны принес в класс 9-летний ученик минской школы

Аллею в честь ветеранов Великой Отечественной войны посадили 18 апреля на республиканском субботнике
18 апреля 2015 13:41

Аллею в честь ветеранов Великой Отечественной войны посадили 18 апреля на республиканском субботнике

Эдуард Ханок 18 апреля отмечает свое 75-летие
18 апреля 2015 11:53

Эдуард Ханок 18 апреля отмечает свое 75-летие