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Гранату и патроны принес в класс 9-летний ученик минской школы

18 апреля 2015 13:44
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Новости Беларуси. Ученик четвертого класса минской школы принес в класс 10 патронов и оружейную гранату времен Великой Отечественной войны. Как рассказал мальчик, боеприпасы он нашел в огороде.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Учеником 4 класса в учебный класс были принесены 10 патронов и одна оружейная граната времен ВОВ (с его слов нашел на огороде). Администрацией школы ученики соседних кабинетов были переведены в другие классы. Боеприпасы изъяты СПБТ «Алмаз» для дальнейшего уничтожения на полигоне.

Напомним, несколько лет назад в одном из учреждений образования Витебска обнаружили целый арсенал незарегистрированных боеприпасов: 14 мин, снаряд и более 3 тысяч патронов.

Еще в советские времена они служили наглядным пособием на занятиях по начальной военной подготовке. С тех пор склад боеприпасов просто пылился в школьном подвале. В школе не предоставили ни одного документа, который подтвердил бы безопасность арсенала. Подробности здесь.

# общество # Оружие и боеприпасы

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