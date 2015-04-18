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Аллею в честь ветеранов Великой Отечественной войны посадили 18 апреля на республиканском субботнике

18 апреля 2015 13:41
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Новости Беларуси. Офицеры центрального управления Министерства обороны 18 апреля посадили аллею в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В год 70-летия Победы защитники родины уделят особое внимание содержанию в порядке памятников и обелисков в честь погибших воинов.  

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Основные усилия в ходе выполнения задач мы вкладываем к завершению проведению в порядок тех захоронений, обелисков, монументов, которые посвящены Великой Победе. На территории республики таких объектов более 7 тысяч и Вооруженные Силы шефствуют более, чем над 400 таких объектов.  

В Министерстве внутренних дел решили традиции не изменять. Сто процентов личного состава 18 апреля благоустраивали территории подшефных ведомству объектов.    

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Для нас это был всегда один из весенних праздников, символизирующий приход весны, очищение всего того, что накопилось за зиму. Все одевались в рабочую одежду, шли работать, потом ели пирожки, пили чай, и был такой  душевный праздник.     

# общество # Субботники в Беларуси # Игорь Шуневич # Андрей Равков

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