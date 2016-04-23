Республиканский субботник: Александр Лукашенко работает на реконструкции стадиона «Динамо» в Минске

Новости Беларуси. Миллионы белорусов сегодня участвуют в республиканском субботнике по всей стране. К масштабной акции по традиции присоединился и глава государства. Александр Лукашенко возглавил бригаду № 1 на площадке стадиона «Динамо». Она отвечала за бетонирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий.

Надо отметить, что ежегодно на субботниках Президент выполняет работы, связанные именно с бетоном. В этом году бригада № 1 залила 140 кубометров стройматериала. Это около 15-ти грузовых машин.

Александр Лукашенко ознакомился и с ходом реконструкции стадиона «Динамо». В целом, Президент положительно оценил темпы обновления, дав ряд поручений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс сможет принять соревнования самого высокого уровня по легкой атлетике и футболу. От прежнего стадиона останется фрагмент знаменитых колонн с изображениями спортсменов. Остальное – современный дизайн, места на 22 тысячи зрителей, техническая начинка по последнему слову, многоуровневый паркинг, семейно-развлекательный центр, зона для работы СМИ, ВИП-ложи. Новый стадион «Динамо» планируют сдать к концу 2017 года.

Вместе с главой государства на стройке работали чиновники, председатели спортивных федераций и легкоатлеты, которые являются претендентами на участие в Олимпийских играх в этом году в Рио-де-Жанейро от нашей страны.

Василиса Марзалюк, чемпионка Европейский игр, многократный призер чемпионата мира и Европы по вольной борьбе:

Я думаю, субботник – очень хорошая традиция, нужно ее дальше поддерживать.

Виктор Сосуновский, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе:

Общественная работа сплачивает страну. Все смотрят, все участвуют.