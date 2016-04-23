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В Бресте 200-летний парк в центре города облагораживали на республиканском субботнике

23 апреля 2016 13:50
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Новости Беларуси. А в Бресте одним из эпицентров  благоустройства стал 200-летний парк в центре города. С течением времени от его красоты и аутентичности осталось немного. Горожане решили вернуть былой облик парку, чтобы у  брестчан появилась еще одна зона отдыха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Литвинович, житель Бреста:
Для меня сегодняшний день — возможность вместе с коллегами сделать доброе дело, поработать на благо города. А также все заработанные деньги пойдут, я думаю, на объект, который нужен детям, людям. А труд, он всегда облагораживает человека.

# общество # Субботники в Беларуси # Владимир Литвинович

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