Программа «Части света с Олегом Романовым» за 23.04.2016

В эфире программа «Части света с Олегом Романовым», а впереди у нас полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеюсь, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части!

Сегодня мы расскажем:

– как сделать богатый порт бедным и даже довести его до дефолта;

– отчего вдруг банкиры планеты принялись дарить подарки, и какой беды надобно от этого ждать;

– где господин Кольт освободил и продолжает освобождать особенно много людей;

– у кого было пиво лучше – у Христа или анабаптистов;

– суп для миллионеров: из музея в США украли 7 работ Уорхолла на сумму $500 тысяч;

– кража из голландского музея: спустя 11 лет полотна нашли у сепаратистов в Донецкой области;

– последователи Гарри Поттера: в США завершился чемпионат страны по «квиддичу»;

– церковь летающего макаронного монстра: где можно сыграть пастафарианскую свадьбу?