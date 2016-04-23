Прямой эфир

Программа «Части света с Олегом Романовым» за 23.04.2016

23 апреля 2016 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В эфире программа «Части света с Олегом Романовым», а впереди у нас полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеюсь, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части!

Сегодня мы расскажем:

как сделать богатый порт бедным и даже довести его до дефолта;

отчего вдруг банкиры планеты принялись дарить подарки, и какой беды надобно от этого ждать;

где господин Кольт освободил и продолжает освобождать особенно много людей;

у кого было пиво лучше – у Христа или анабаптистов;

суп для миллионеров: из музея в США украли 7 работ Уорхолла на сумму $500 тысяч;

кража из голландского музея: спустя 11 лет полотна нашли у сепаратистов в Донецкой области;

последователи Гарри Поттера: в США завершился чемпионат страны по «квиддичу»;

церковь летающего макаронного монстра: где можно сыграть пастафарианскую свадьбу?

 

# общество # Проекты СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
Велопрокат, мастерские, парковки и дорожки: как устроена жизнь велосипедистов в Минске
23 апреля 2016 12:21

Велопрокат, мастерские, парковки и дорожки: как устроена жизнь велосипедистов в Минске

Ленинский район Минска: история и современная культурная, спортивная и образовательная жизнь
23 апреля 2016 11:39

Ленинский район Минска: история и современная культурная, спортивная и образовательная жизнь

Уникальные дворики Минска: деревянная сказка ручной работы, космическая ракета и детская велодорожка
23 апреля 2016 11:15

Уникальные дворики Минска: деревянная сказка ручной работы, космическая ракета и детская велодорожка