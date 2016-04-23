На субботник в Минской области вышла рабочая колонна во главе с губернатором Семеном Шапиро

Новости Беларуси. В Минской области, вооружившись лопатами и саженцами, рабочая колонна во главе с губернатором центрального региона растянулась на 17-ть километров от столицы. В результате, участок дороги от Минска до развязки на Раубичи украсили около трех тысяч елей и берёз.

Семен Шапиро, председатель Минского облостного исполнительного комитета:

Сегодня у нас в районе Боровлян идет строительство детского садика. Там многие сотрудники облисполкома работают. Работают в близлежащих населенных пунктах. И так по всей области.

Около 360-ти тысяч человек принимают участие в субботнике. И, конечно, после этого дня наш дом – а это и улица, дорога, лес – станет чище, красивее.