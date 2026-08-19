Республиканский проект «Пульс страны» собирает вопросы и мнения белорусов

Республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает объединять белорусов. Здесь нет формальных отчетов, лишь живое общение, реальные вопросы, заботы людей и их взгляд на то, каким строим будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно отправился медиаэксперт Андрей Богодель, чтобы услышать мнение людей и обсудить темы, которые волнуют каждого. Затронули широкий круг вопросов: от новой пятилетки развития до обстановки у границ и роста военных бюджетов НАТО. Особое внимание уделили когнитивным угрозам – фейкам и другим инструментам воздействия на сознание. Вопросы из зала звучали один за другим. Как отличить достоверную информацию от манипуляции, насколько можно доверять прогнозам аналитиков и, главное, как в современных условиях сохранить мирное и безопасное будущее для детей.

Встреча получилась очень полной. Мы получили большой объем информации, которой до сегодняшнего дня я в полном объеме не владела. От услышанного, конечно, побежали мурашки по коже.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

По мере того как идет «Пульс страны», люди уже, и это видно, интересуются. Вопросов становится все больше и больше. И эти вопросы становятся глубже. Причем в зале заготовленных вопросов никаких не было. Эти вопросы были сказаны именно на ту тему, на ту злобу дня, которую мы сегодня поднимали.

Еще одной точкой масштабного информационно-просветительского проекта стал Новополоцк. Говорили о том, как сегодня отстаивать информационный суверенитет, почему блокируют интернет-площадки, как работают СМИ под санкционным давлением и насколько важно сохранять национальные ценности. Вопросы самые разные: от большой мировой повестки до того, с чем каждый из нас сталкивается в информационном пространстве ежедневно.

Как молодой специалист хочу сказать, что сейчас могу получить ответы на насущные вопросы касаемо вообще политической жизни нашей страны, экономической составляющей. И эти вопросы в последующем проработать уже со своими ребятами. Потому что я тоже представляю молодежное движение «Искра» и в последующем могу просветить других ребят.