В Брестской областной больнице освоили технологию пересадки волос

В ногу со временем. Сегодня мировая медицина борется не только за здоровье, но и за качество жизни. И Брестская областная клиническая больница – в тренде. Здесь освоили передовую технологию трансплантации и пересадки волос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая услуга теперь доступна и белорусам, и иностранным пациентам. Хирург-трансплантолог прошел обучение в стамбульской клинике – одной из мировых столиц эстетической медицины. Метод применяется бесшовный, малоинвазивный. Сегодня он считается самым безопасным. Стоимость рассчитывается индивидуально. И, что важно, ниже, чем за рубежом.