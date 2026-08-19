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В Брестской областной больнице освоили технологию пересадки волос

19 августа 2026 16:55
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В ногу со временем. Сегодня мировая медицина борется не только за здоровье, но и за качество жизни. И Брестская областная клиническая больница – в тренде. Здесь освоили передовую технологию трансплантации и пересадки волос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая услуга теперь доступна и белорусам, и иностранным пациентам. Хирург-трансплантолог прошел обучение в стамбульской клинике – одной из мировых столиц эстетической медицины. Метод применяется бесшовный, малоинвазивный. Сегодня он считается самым безопасным. Стоимость рассчитывается индивидуально. И, что важно, ниже, чем за рубежом.

Подробности смотрите в видео.

# Медицина

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