Новый чат-бот заработал на сайтах всех райисполкомов Минской области

Новый чат-бот для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получения гражданства, оформления прописки и оказания юридической помощи начал работать на сайтах всех райисполкомов центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пилотный проект запустили в Воложине, и эксперимент дал положительный результат. По электронному средству связи менее чем за год получили более 700 обращений, большинство вопросов рассмотрены и решены день в день.

Оксана Таранда, начальник управления по работе с обращениями граждан Миноблисполкома:

Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложинском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультанта, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все рай-, горисполкомы на своих сайтах создали такие кнопки.

Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан и юридических лиц в облисполком. По Березинскому району около 30 % снижение составило, а по Воложинскому – около 20%.

Сейчас система работает уже на массовую аудиторию в штатном режиме. Новая технология позволила значительно снизить уровень обращений в целом.