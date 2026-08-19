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Новый чат-бот заработал на сайтах всех райисполкомов Минской области

19 августа 2026 14:16
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Новый чат-бот для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получения гражданства, оформления прописки и оказания юридической помощи начал работать на сайтах всех райисполкомов центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый чат-бот заработал на сайтах всех райисполкомов Минской области-2

Пилотный проект запустили в Воложине, и эксперимент дал положительный результат. По электронному средству связи менее чем за год получили более 700 обращений, большинство вопросов рассмотрены и решены день в день. 

Новый чат-бот заработал на сайтах всех райисполкомов Минской области-4

Оксана Таранда, начальник управления по работе с обращениями граждан Миноблисполкома:
Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложинском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультанта, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все рай-, горисполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. 

Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан и юридических лиц в облисполком. По Березинскому району около 30 % снижение составило, а по Воложинскому – около 20%.

Сейчас система работает уже на массовую аудиторию в штатном режиме. Новая технология позволила значительно снизить уровень обращений в целом.

# Государственная политика

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