Талоны на продукты и бензин по четным дням: как жила страна в режиме дефицита

Итак, год 1996-й, молодое независимое государство, выбираясь из острого экономического кризиса, погружается и в кризис политический. Точку в этом ставит I Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 740 человек из всех регионов Беларуси приехали в минский Дворец спорта. В тот момент это единственная локация, способная принять такое количество человек. И это тоже весьма говорящий факт, иллюстрирующий реалии 90-х.

Эти 4 740 человек – своеобразный срез белорусского общества, с которым советуется молодой Президент. А само название доклада Александра Лукашенко «Только народ вправе решать свою судьбу» тогда предопределило не только суть нового политического института, но и магистральный смысл всей общественно-политической жизни суверенной Беларуси.