Талоны на продукты и бензин по четным дням: как жила страна в режиме дефицита
Итак, год 1996-й, молодое независимое государство, выбираясь из острого экономического кризиса, погружается и в кризис политический. Точку в этом ставит I Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 740 человек из всех регионов Беларуси приехали в минский Дворец спорта. В тот момент это единственная локация, способная принять такое количество человек. И это тоже весьма говорящий факт, иллюстрирующий реалии 90-х.
Эти 4 740 человек – своеобразный срез белорусского общества, с которым советуется молодой Президент. А само название доклада Александра Лукашенко «Только народ вправе решать свою судьбу» тогда предопределило не только суть нового политического института, но и магистральный смысл всей общественно-политической жизни суверенной Беларуси.
Октябрь 96-го. Беларусь в режиме дефицита: пустые полки, талоны на продукты и бензин – по четным дням. На заводах – простой, в колхозах нет техники и топлива. Вдобавок страна погружается в политический кризис. Оппозиция в Верховном Совете фактически блокирует работу правительства, саботирует указы Президента и пытается изменить курс.
Константин Нилов, делегат I Всебелорусского народного собрания, общественный деятель:
В то время, конечно, мы видели, что большие шатания были в обществе. В экономике такое происходило, что промышленные предприятия, многие, чуть ли не останавливались, а некоторые и останавливались. В агропромышленном комплексе тоже был хаос.
Чтобы не допустить силового развала страны, Президент идет на беспрецедентный шаг – созывает I Всебелорусское народное собрание. Во Дворец спорта съезжаются около 5 тысяч делегатов из всей страны. Среди тех, кто представлял голоса регионов, был и Константин Нилов. Участие в ВНС для него стало возможностью донести правду о том, что происходило в цехах и на полях.
30 лет истории ВНС показали, что наша политическая система умеет развиваться без потрясений. Корни этой стабильности уходят в 1996-й, когда страна сделала судьбоносный выбор. То решение стало прочным фундаментом, который по сей день помогает Беларуси держать баланс.
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