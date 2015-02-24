Республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси»: от умного пылесоса до медицинских разработок

Новости Беларуси. Лучшие инновационные проекты и разработки собрал Республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси». Среди авторов – ученики школ, студенты, начинающие ученые.

Алексей и Александр учатся в 10 классе и создают роботов. Их очередное изобретение – многофункциональный и очень умный пылесос. Разработчики свое творение усовершенствовали датчиками, которые позволяют роботу не только держать пол в идеальной чистоте, но обеспечивать безопасность всего дома. Если возникнет задымление или пожар, умный помощник в ту же секунду сообщим об этом экстренным службам.

Алексей Канопацкий, ученик гимназии № 29 Минска:

Вы сидите на работе, вам приходит СМС: «У вас пожар». Вы отсылаете обратно ему: «Позвони в службу спасения». Ему приходит эта фраза, он ее распознает, понимает, что нужно позвонить в службу спасения, набирает номер МЧС и докладывает о пожаре.

Анатолий Дешук – будущий хирург. Три года молодой ученый потратил на создание нового способа лечения при воспалении желчного пузыря. Раньше у больных, чье состояние здоровья не позволяло сделать операцию, оставалась только надежда. Сегодня они получают реальный шанс. Благодаря разработкам Анатолия риск сводится к минимуму.

Анатолий Дешук, ассистент кафедры общей хирургии Гродненского государственного медицинского университета:

Инновация заключается в том, что мы соединили вместе и пункцию желчного пузыря, и фотодинамическую терапию, что до этого нигде не было.

Ольга и Юрий из Солигорска последний год трудятся над способом переработки галитовых отвалов методом электролиза. Говоря проще, ребята из отходов от калийного производства и битого стекла получают тротуарную плитку и не только.

Ольга Врублевская, ученица гимназии № 2 Солигорска:

Для мыла мы используем жировые отходы с Солигорской птицефабрики, для тротуарной плитки – эти осадки, а также стеклобой, который тоже утилизируют. В принципе, это производство основано на утилизации отходов, которые никому не нужны.

Оценили возможности и идеи начинающих конструкторов и разработчиков специалисты. Михаил Мясникович долгое время возглавлял Национальную академию наук Беларуси, но и его многие авторские идеи впечатлили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я, когда смотрел на суть этих проектов, читал соответствующие аннотации, просто делал для себя определенные открытия, что, казалось бы, в вещах, где сложно что-то придумать, молодежь находит более удачные решения, чем уже сложились, может быть, десятилетиями.