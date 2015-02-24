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В Минске 24 февраля открывается выставка молодежных проектов «100 идей для Беларуси»

24 февраля 2015 06:56
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Новости Беларуси. Научно-технические и инновационные разработки. В Минске 24 февраля открывается выставка молодежных проектов «100 идей для Беларуси». Представлено более сотни авторских работ.

Посетители смогут увидеть весьма необычные  экспонаты, например, виртуальный музей военной техники времен Великой Отечественной или роботы, которые могут адаптироваться к окружающей среде и имитировать движение любого животного.

Сам выставочный комплекс на время ярмарки превратится в интерактивную площадку, где посетителей ждет множество сюрпризов. Кроме того, здесь пройдет стартап-школа, где известные бизнесмены поделятся с молодежью своей историей успеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Молодые и успешные # Алеся Винник

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