23 февраля Андрей Шорец вручил почетные грамоты военнослужащим Беларуси и получил макет карабина образца 1938 года

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. 23 февраля по праву считается всенародным праздником, днем мужества и героизма всех поколений защитников. Памятные и праздничные мероприятия проходят по всей столице.

В музее истории Великой Отечественной войны за добросовестную службу почетных грамот удостоены около десятка военнослужащих. Вручил награды защитникам отечества председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

В свою очередь военнослужащие поздравили мэра города и преподнесли ему ценный подарок – макет карабина образца 1938 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Воробьев, командир 49-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО:

Хотелось бы поздравить всех военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь с этим праздником. В первую очередь в этот знаменательный праздник мы всегда вспоминаем ветеранов, потому что это самое святое, что у нас есть. Если вы любите родину и готовы ее защищать, наверное, с вашей стороны будет правильно выбрать профессию военного.