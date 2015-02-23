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23 февраля Андрей Шорец вручил почетные грамоты военнослужащим Беларуси и получил макет карабина образца 1938 года

23 февраля 2015 18:18
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Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. 23 февраля по праву считается всенародным праздником, днем мужества и героизма всех поколений защитников. Памятные и праздничные мероприятия проходят по всей столице.

В музее истории Великой Отечественной войны за добросовестную службу почетных грамот удостоены около десятка военнослужащих. Вручил награды защитникам отечества председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

В свою очередь военнослужащие поздравили мэра города и преподнесли ему ценный подарок – макет карабина образца 1938 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Воробьев, командир 49-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО:
Хотелось бы поздравить всех военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь с этим праздником. В первую очередь в этот знаменательный праздник мы всегда вспоминаем ветеранов, потому что это самое святое, что у нас есть. Если вы любите родину и готовы ее защищать, наверное, с вашей стороны будет правильно выбрать профессию военного.

# общество # Праздничные даты

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