76 дней до Великой Победы: 23 февраля 1945 года принят Указ о награждении орденами СССР 45 французских офицеров авиаполка «Нормандия Неман»

Новости Беларуси. 76 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века. В этот день, 23 февраля 1945 года, Президиум Верховного Совета Советского Союза принял Указ о награждении орденами СССР 45 французских офицеров авиаполка «Нормандия Неман». Этот истребительный авиационный полк, воевавший против фашисткой Германии, принимал участие в Курской битве, в Белорусской операции и в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии.

Тем временем продолжается освобождение Польши. Так, 23 февраля Войска 1-го Белорусского фронта при участии польских патриотов после 30-дневной осады заняли город и крепость Познань.

А Беларусь в это время возвращается к мирной жизни и продолжает отстраивать города. Воспоминания военных лет навсегда остались в памяти ветеранов.

Леонид Петрикевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Ранение происходило. Мы пошли в атаку, но в массивный огонь мы залегли. Потом – команда «Вперед!» Только начали подниматься – повторно – на коленки. А тут разоврался снаряд и я поймал четыре осколка. Проникающее, мне его не достали. Мне 70 лет. Я и женился в форме военной, ее одел в свою шинель и сфотографировал на память.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой победы оставалось 76 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.