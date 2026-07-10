Республиканский финал проекта «Властелин села» стартовал в Горках

Драники на колоде, косьба на скорость и купальские венки. Город Горки вновь собрал финалистов семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это яркий праздник труда, инициативы и традиционных ценностей, который по праву считается одним из главных событий года для сельской молодежи.

Первый день финала выдался насыщенным и хлебосольным. С самого утра в райцентре участники презентовали свои подворья и визитные карточки, а главный символ гостеприимства здесь стал каравай. Каждая семья пригласила гостей к себе на импровизированное подворье, где рассказала о своих корнях и уникальных традициях, которые бережно передаются из поколения в поколение.

Виктория Полойко, участница республиканского проекта «Властелин села»: Жить на деревне – это тяжелый труд и большое-большое счастье. Свежий воздух, большой двор, свой огород, свое домашнее сало. Своя картошечка, свой огурчик. Мы – белорусы, зямля – гэта наша багацце.

Проект «Властелин села», инициированный Белорусским республиканским союзом молодежи, популяризирует жизнь и труд людей в сельской местности и демонстрирует неиссякаемый потенциал нашей деревни.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы видим, что сельское хозяйство – это не только труд, не только продовольственная безопасность, но это и творчество, и тот не раскрытый пока что потенциал нашего агрогородка, нашего села, в котором также проживает наша молодежь. Поэтому данный проект, несмотря на то, что он реализуется уже в 19-й раз, с каждым годом прибавляет.

Второй день финала 11 июля примет знаменитая Александрия. Кульминацией станет торжественная церемония награждения победителей. Их имена назовут на празднике «Купалье».