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Беременность наступила сразу после прививки – может ли вакцинация повлиять на плод, рассказала гинеколог

10 июля 2026 17:37
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Инфекция во время беременности – это всегда угроза. Лечение часто требует серьезных препаратов, которые могут повлиять на плод. Куда проще и безопаснее заранее проверить прививки. Но если вдруг беременность наступила сразу после вакцинации, пугаться не стоит. Современные вакцины безопасны, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Беременность наступила сразу после прививки – может ли вакцинация повлиять на плод, рассказала гинеколог-2

Диана Мардас, врач акушер-гинеколог, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения БГМУ:
Если вдруг случилось, что девочка на этапе планирования беременности забыла про вакцину, потом вакцину сделали и она узнала о том, что уже беременна – такие случаи в нашей практике были. Надо ли прерывать беременность? Нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки профиль безопасности вакцины очень высокий. Этот месяц мы даем просто как по инструкции производителя, для того, чтобы все были спокойны.

Подробности в видео.

# Диана Мардас # Вакцинация # Медицина

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