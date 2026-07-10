Беременность наступила сразу после прививки – может ли вакцинация повлиять на плод, рассказала гинеколог

Инфекция во время беременности – это всегда угроза. Лечение часто требует серьезных препаратов, которые могут повлиять на плод. Куда проще и безопаснее заранее проверить прививки. Но если вдруг беременность наступила сразу после вакцинации, пугаться не стоит. Современные вакцины безопасны, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Диана Мардас, врач акушер-гинеколог, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения БГМУ:

Если вдруг случилось, что девочка на этапе планирования беременности забыла про вакцину, потом вакцину сделали и она узнала о том, что уже беременна – такие случаи в нашей практике были. Надо ли прерывать беременность? Нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки профиль безопасности вакцины очень высокий. Этот месяц мы даем просто как по инструкции производителя, для того, чтобы все были спокойны.