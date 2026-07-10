Две сцены, город мастеров и торговые ряды. Как Александрия готовится встречать гостей «Купалья»?
На берегу Днепра сейчас идут последние приготовления к одному из самых ожидаемых фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз «Александрия соберет друзей» уже в 17-й раз. Фестиваль, начинавшийся со скромного регионального вечера, превратился в грандиозный open air, на площадке которого собираются десятки тысяч гостей, артисты и мастера не только из Беларуси.
Место проведения праздника глубоко символично. С древних времен Днепр служил артерией знаменитого пути «из варяг в греки», связывая целые народы. А сегодня мост в Александрии соединяет не просто два берега Могилевщины и Витебщины, а символизирует нерушимое единство белорусов.
Конечно, для каждого из нас этот край имеет особое значение – это малая родина Президента Беларуси. Именно Александр Лукашенко в свое время поддержал идею проведения фестиваля, и сегодня «Купалье в Александрии» стало настоящим культурным брендом Беларуси.
О том, как Александрия готовится встречать гостей и чем удивит купальская ночь в этом году – репортаж Юлии Мычки.
Раскрывать руки шире важно для крепких объятий. Уже 11 июля на поле возле Днепра Александрия соберет друзей, чтобы в очередной раз во всей красе раскрыть народные промыслы и таланты. Но это будет завтра.
Сегодня можно увидеть, как на берегу буквально за считаные часы строят праздник. Две сцены, город мастеров, колоритные подворья, невероятные фотозоны и километровые торговые ряды. Цветы, травы и еще раз цветы. Все это ароматные заготовки для самого популярного украшения фестиваля. Купальский венок можно будет купить, а можно сплести самостоятельно, чтобы на закате пустить по воде и погадать на суженого.
Подготовка к фестивалю – это всегда приятное волнение и много хлопот. Сердце праздника – город мастеров – стучит в прямом смысле слова. Молотки, шуруповерты, пилы… Вот на глазах «стареет» дерево для антуража подворья Мстиславского района. Сотни бумажных васильков распустятся на стенах Краснопольского. Все лучшее, что создано руками земляков, в разных ремесленных техниках, но с общей историей. В каждом арт-объекте – традиция и зов предков.
Анна Снытко, работник культуры Круглянского района:
В этом году мы впервые привезли на Александрию эксклюзив – изделия из талаша. Я бы вам показала, но приходите завтра, а то ничего интересного потом не получится, сюрприза не будет.
– Так хоть намекните, это что такое?
– Это изделие из листьев кукурузы. Вы никогда такого не видели. Приходите и увидите.
Фестиваль посвящен Году белорусской женщины, а его символ – Купальская Берегиня – о женской мудрости, семейных ценностях и связи поколений. Созданные без единой машинной строчки, бережно из коробки в свет выходят куклы-берегини Круглянского района. Народный мастер Беларуси Лариса Лямцева стояла у истоков возрождения ткачества на Могилевщине. 10 лет назад она привезла в Александрию самый длинный пояс в стране. А в 2026 году представит на фестивале своих кукол.
Лариса Лямцева, народный мастер Беларуси:
Символизирует нас, белорусских женщин, потому что они в костюмах, стилизованных, белорусских.
– А тут у вас ручная работа?
– Да, это полностью ручная работа.
Преображения не только на поле. Агрогородоок готовится принять гостей с максимальным комфортом и безопасностью. Важной частью этой подготовки стало открытие новой пожарной части. Обновленная техника и современная база спасателей позволит оперативно реагировать не только на возгорания, но и на другие чрезвычайные ситуации. В здании предусмотрены гараж-стоянка на 2 автоцистерны, пост технического обслуживания автотранспорта, учебно-тренировочная башня.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям:
Давным-давно пост пожарный аварийно-спасательный здесь, в Александрии, он перерос и численность, и свою технологичность. Поэтому было принято решение сделать здесь быстровозводимую часть. От принятия решения до постройки этого объекта прошло меньше года. Вот это показатель того, что нам необходимо. Минимализм, экономия средств и, самое главное, эффективность эксплуатации этого объекта.
Почти 2 километра гастрономической ярмарки, 250 торговых объектов. Кухня под открытым небом, гриль-зоны. Много будет не только хлеба, но и зрелищ для гостей всех возрастов. Для малышей – представление от Могилевского театра кукол, будет работать цирк-шапито. А песни литься будут до поздней ночи. «Союзные звезды» в Александрии – это уже добрая традиция. Большой концерт белорусских и российских исполнителей: со сцены прозвучат популярные и любимые треки. Будет, конечно, и купальский костер.
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