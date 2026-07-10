Две сцены, город мастеров и торговые ряды. Как Александрия готовится встречать гостей «Купалья»?

На берегу Днепра сейчас идут последние приготовления к одному из самых ожидаемых фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз «Александрия соберет друзей» уже в 17-й раз. Фестиваль, начинавшийся со скромного регионального вечера, превратился в грандиозный open air, на площадке которого собираются десятки тысяч гостей, артисты и мастера не только из Беларуси. Место проведения праздника глубоко символично. С древних времен Днепр служил артерией знаменитого пути «из варяг в греки», связывая целые народы. А сегодня мост в Александрии соединяет не просто два берега Могилевщины и Витебщины, а символизирует нерушимое единство белорусов. Конечно, для каждого из нас этот край имеет особое значение – это малая родина Президента Беларуси. Именно Александр Лукашенко в свое время поддержал идею проведения фестиваля, и сегодня «Купалье в Александрии» стало настоящим культурным брендом Беларуси. О том, как Александрия готовится встречать гостей и чем удивит купальская ночь в этом году – репортаж Юлии Мычки.

Раскрывать руки шире важно для крепких объятий. Уже 11 июля на поле возле Днепра Александрия соберет друзей, чтобы в очередной раз во всей красе раскрыть народные промыслы и таланты. Но это будет завтра. Сегодня можно увидеть, как на берегу буквально за считаные часы строят праздник. Две сцены, город мастеров, колоритные подворья, невероятные фотозоны и километровые торговые ряды. Цветы, травы и еще раз цветы. Все это ароматные заготовки для самого популярного украшения фестиваля. Купальский венок можно будет купить, а можно сплести самостоятельно, чтобы на закате пустить по воде и погадать на суженого.

Подготовка к фестивалю – это всегда приятное волнение и много хлопот. Сердце праздника – город мастеров – стучит в прямом смысле слова. Молотки, шуруповерты, пилы… Вот на глазах «стареет» дерево для антуража подворья Мстиславского района. Сотни бумажных васильков распустятся на стенах Краснопольского. Все лучшее, что создано руками земляков, в разных ремесленных техниках, но с общей историей. В каждом арт-объекте – традиция и зов предков.

Анна Снытко, работник культуры Круглянского района:

В этом году мы впервые привезли на Александрию эксклюзив – изделия из талаша. Я бы вам показала, но приходите завтра, а то ничего интересного потом не получится, сюрприза не будет.

– Так хоть намекните, это что такое?

– Это изделие из листьев кукурузы. Вы никогда такого не видели. Приходите и увидите.

Фестиваль посвящен Году белорусской женщины, а его символ – Купальская Берегиня – о женской мудрости, семейных ценностях и связи поколений. Созданные без единой машинной строчки, бережно из коробки в свет выходят куклы-берегини Круглянского района. Народный мастер Беларуси Лариса Лямцева стояла у истоков возрождения ткачества на Могилевщине. 10 лет назад она привезла в Александрию самый длинный пояс в стране. А в 2026 году представит на фестивале своих кукол.

Лариса Лямцева, народный мастер Беларуси:

Символизирует нас, белорусских женщин, потому что они в костюмах, стилизованных, белорусских.

– А тут у вас ручная работа?

– Да, это полностью ручная работа.

Преображения не только на поле. Агрогородоок готовится принять гостей с максимальным комфортом и безопасностью. Важной частью этой подготовки стало открытие новой пожарной части. Обновленная техника и современная база спасателей позволит оперативно реагировать не только на возгорания, но и на другие чрезвычайные ситуации. В здании предусмотрены гараж-стоянка на 2 автоцистерны, пост технического обслуживания автотранспорта, учебно-тренировочная башня.