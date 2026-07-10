Около 8,5 млн кв. м жилья планируют возвести в ЖК «Северный Берег» и «Зеленый Бор»

В Минске определили две главные строительные площадки на ближайшие годы. Основной упор сделают на жилые комплексы «Северный Берег« и «Зеленый Бор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Суммарно там планируют возвести около 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Параллельно в столице меняется сам подход к застройке. Почти три четверти территории Минска уже имеют детальные планы, поэтому акцент сместится на качество городской среды.

Столица продолжит развиваться по концепции «15-минутного города». Ее суть в том, чтобы у каждого минчанина было все необходимое – от работы и поликлиники до парков и магазинов. Все было в шаговой доступности.