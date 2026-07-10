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Около 8,5 млн кв. м жилья планируют возвести в ЖК «Северный Берег» и «Зеленый Бор»

10 июля 2026 17:42
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В Минске определили две главные строительные площадки на ближайшие годы. Основной упор сделают на жилые комплексы «Северный Берег« и «Зеленый Бор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Суммарно там планируют возвести около 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Параллельно в столице меняется сам подход к застройке. Почти три четверти территории Минска уже имеют детальные планы, поэтому акцент сместится на качество городской среды. 

Столица продолжит развиваться по концепции «15-минутного города». Ее суть в том, чтобы у каждого минчанина было все необходимое – от работы и поликлиники до парков и магазинов. Все было в шаговой доступности.

Кухарев проинспектировал строительство путепровода в Каменной Горке.

Около 8,5 млн кв. м жилья планируют возвести в ЖК «Северный Берег» и «Зеленый Бор»-2

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
В рамках реализации детальных планов рассматриваются территории по созданию инвестиционных участков под производственные объекты, под объекты спортивного назначения и социальные объекты.

Упор сделают на развитие экономики города. Главная цель – оперативно находить перспективные площадки и предлагать их инвесторам для создания новых рабочих мест.

# Новости Минска и Минской области # План застройки Минска и Минской области # Государственная политика в области жилищного строительства

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