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Республиканская ярмарка вакансий для молодежи проходит во всех регионах Беларуси

16 апреля 2026 10:51
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Шанс получить работу или найти дополнительный заработок. Во всех регионах Беларуси проходит Республиканская ярмарка вакансий для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканская ярмарка вакансий для молодежи проходит во всех регионах Беларуси-2

Ее главная цель – помочь школьникам и студентам подобрать вариант подработки на время каникул, а выпускникам – определиться с первым рабочим местом. Так, в Гродно ярмарка прошла во Дворце творчества детей и молодежи. Там собрались представители более 50 организаций: от промышленных предприятий и торговли до медицины и силовых структур. Всего молодым людям предложили около 700 вакансий. При этом примерно треть из них – для несовершеннолетних.

Республиканская ярмарка вакансий для молодежи прошла в Витебске.

Республиканская ярмарка вакансий для молодежи проходит во всех регионах Беларуси-4

Лариса Чекель, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома:
У нас идет градация вакансий: с 14 до 15 лет, в основном, мы можем представить, учитывая ограничения в труде, в основном, медицинских регистраторов. Если уже ребята постарше – это 15-16 лет, конечно, этот перечень немножко больше – это продавцы, это подсобные рабочие. А если старше 18, конечно, перечень более разнообразен.

Сергей Рышкевич, заместитель директора автобусного парка Гродно:
Нас ежегодно приглашают на эту молодежную ярмарку, всегда с удовольствием готовы поучаствовать. Ждем людей разного профиля, от среднего специального до высшего образования. На данный момент требуются специальности такие, как электромонтер, слесарь по ремонту автомобилей – это самые востребованные профессии, а также высшее есть – инженер, электрик.

Ярмарка проходит в течение недели по всей стране и уже показывает хорошие результаты. Такой формат давно себя зарекомендовал: он помогает напрямую общаться с работодателями, а также быстрее сориентироваться и найти подходящую работу.

# Ярмарки в Минске # Молодежь Беларуси

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