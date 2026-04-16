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В Беларуси планируют вывести новую породу перепелов

16 апреля 2026 10:35
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В Беларуси планируют вывести новую породу перепелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно во время визита премьер-министра Александра Турчина на Солигорскую птицефабрику. В центре внимания – работа предприятия и перспективы реализации инвестиционных проектов.

В 2025 году здесь при государственной поддержке была запущена современная производственная площадка по выпуску перепелиных яиц. Этот проект позволил предприятию выйти на новый уровень развития и расширить производственные возможности. К концу 2026 года объем производства планируется довести примероно до 230 миллионов яиц.

В Беларуси планируют вывести новую породу перепелов-2

Особый акцент сделан на автоматизацию процессов. На предприятии внедрены системы автоматизированного сбора яиц, что позволяет существенно повысить эффективность производства. Также изменены технологии содержания: птенцы переводятся на клеточное содержание, что способствует повышению их сохранности. Отдельное направление работы связано с селекцией.

Инна Толкачева, директор ОАО «Солигорская птицефабрика»:
В суточном возрасте мы можем разделить по полу птенцов, потому что те кроссы, которые ранее были на птицефабрике, мы только в 23 дня могли их разделить, когда у них уже было оперение, и по оперению мы могли определить, петушок это или курочка. У нас есть уже банк данных генов этих линий, которые существуют, у нас есть чистая японская линия. Мы хотим в перспективе создать собственный белорусский кросс перепелов, с заданными для нас характеристиками. Первые результаты у нас уже есть, потому что за прошлый год мы дополнительно получили 24 яйца на одну перепелочку-несушку.

В Беларуси планируют вывести новую породу перепелов-4

Запуск новой фермы стал импульсом для развития целого ряда смежных проектов, которые сейчас находятся на стадии проектирования. Добавим, что это направление развивается, в том числе, в рамках поручений Президента. Осенью 2025 года, посещая птицефабрику, Александр Лукашенко поручил проработать более широкое использование перепелиных яиц, в том числе – при организации питания детей в школах.

Уже летом 2026 года планируется строительство цеха по переработке перепелиного яйца. Это позволит предприятию перейти от продажи сырья к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. Также в планах модернизация действующих производственных площадок.

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах.

# Предприятия Беларуси

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