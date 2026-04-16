В Беларуси планируют вывести новую породу перепелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно во время визита премьер-министра Александра Турчина на Солигорскую птицефабрику. В центре внимания – работа предприятия и перспективы реализации инвестиционных проектов. В 2025 году здесь при государственной поддержке была запущена современная производственная площадка по выпуску перепелиных яиц. Этот проект позволил предприятию выйти на новый уровень развития и расширить производственные возможности. К концу 2026 года объем производства планируется довести примероно до 230 миллионов яиц.

Особый акцент сделан на автоматизацию процессов. На предприятии внедрены системы автоматизированного сбора яиц, что позволяет существенно повысить эффективность производства. Также изменены технологии содержания: птенцы переводятся на клеточное содержание, что способствует повышению их сохранности. Отдельное направление работы связано с селекцией. Инна Толкачева, директор ОАО «Солигорская птицефабрика»:

В суточном возрасте мы можем разделить по полу птенцов, потому что те кроссы, которые ранее были на птицефабрике, мы только в 23 дня могли их разделить, когда у них уже было оперение, и по оперению мы могли определить, петушок это или курочка. У нас есть уже банк данных генов этих линий, которые существуют, у нас есть чистая японская линия. Мы хотим в перспективе создать собственный белорусский кросс перепелов, с заданными для нас характеристиками. Первые результаты у нас уже есть, потому что за прошлый год мы дополнительно получили 24 яйца на одну перепелочку-несушку.