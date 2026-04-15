Республиканская ярмарка вакансий для молодежи прошла в Витебске

В Витебском регионе около полутысячи нанимателей предложили почти шесть тысяч рабочих мест: от полевода и комплектовщика до продавца и официанта. Молодые люди могли напрямую пообщаться с работодателями и узнать об условиях труда. В 2025 году благодаря ярмарке, в регионе трудоустроили около 5,7 тысяч ребят.

Дарья Збуржинская, учащаяся гимназии №1 Витебска имени Ж.И. Алферова: Я сюда пришла специально, чтобы посмотреть какие есть работодатели, где есть какие вакансии, потому что для меня трудоустройство на лето, довольно важный вопрос. Как и все остальные подростки, я хочу быть финансово независимой от родителей, получать свои деньги, чтобы тратить их на свои хотелки. И конечно, чтобы это все было официально.

Кристина Зеленко, начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Наниматели приходят к тому, что свои кадры нужно выращивать со школьной скамьи. Ярмарка вакансий и трудоустройство детей на время летних каникул, на время того же летнего отпуска и отсутствующего работника, это возможность для нанимателя подобрать трудовые ресурсы на перспективу: на квалификацию, специальность, заключить целевые договоры с этим ребенком, и в дальнейшем обеспечить свою организацию квалифицированными кадрами.

Всего в ярмарке примут участие около 2,7 тысяч нанимателей – они предложат почти 30 тысяч вакансий, причем примерно каждое третье место рассчитано на подростков 14-18 лет. Ярмарка продлится до 17 апреля, ее площадки работают во всех регионах Беларуси.