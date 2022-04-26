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Республиканская Доска почёта пополнится новыми именами – Указ Президента

26 апреля 2022 19:23
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Новости Беларуси. Республиканская Доска почета пополнится новыми именами – победителей соревнований за 2021 год. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Республиканская Доска почёта пополнится новыми именами – Указ Президента-1

Всего определены 64 лидера в различных номинациях. В их числе – административно-территориальные единицы, организации промышленности, лесного, сельского и рыбного хозяйства, а также представители строительной отрасли. Отмечены и 30 организаций сферы услуг. 

Занесение на Республиканскую Доску почета является общественным признанием весомого вклада граждан и трудовых коллективов в дальнейшее развитие страны и повышение ее благосостояния.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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