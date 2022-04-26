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На дорогах Минска появится экспериментальная разметка «Трамвай». Где её можно будет увидеть?

26 апреля 2022 18:05
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Новости Беларуси. На аварийно опасных участках в Минске нанесут экспериментальную дорожную разметку «Трамвай», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

На дорогах Минска появится экспериментальная разметка «Трамвай». Где её можно будет увидеть?-1

Такая предупреждающая надпись появится на тех участках, где для автомобилистов есть риск столкнуться со встречным или попутным трамваем.  

На дорогах Минска появится экспериментальная разметка «Трамвай». Где её можно будет увидеть?-4

Разметку планируют нанести по Старовиленскому тракту (на пересечении улиц Орловской и Веры Слуцкой), на проспекте Машерова (вблизи домов 4 и 8), а также на улице Якуба Коласа – возле дома № 40. Если эксперимент удастся, то разметка появится и на других улицах столицы.  

# Дорожное движение # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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