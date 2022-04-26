На дорогах Минска появится экспериментальная разметка «Трамвай». Где её можно будет увидеть?

Новости Беларуси. На аварийно опасных участках в Минске нанесут экспериментальную дорожную разметку «Трамвай», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такая предупреждающая надпись появится на тех участках, где для автомобилистов есть риск столкнуться со встречным или попутным трамваем.

Разметку планируют нанести по Старовиленскому тракту (на пересечении улиц Орловской и Веры Слуцкой), на проспекте Машерова (вблизи домов 4 и 8), а также на улице Якуба Коласа – возле дома № 40. Если эксперимент удастся, то разметка появится и на других улицах столицы.