«Эффект пошёл». В белорусском хозяйстве телят решили поить кока-колой. Что из этого вышло?

Новости Беларуси. Нестандартный, но эффективный метод в лечении молодняка нашли в Шкловском районе. Работники сельхозпредприятия «Говяды-агро» поят телят кока-колой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животноводы уверены, что напиток помогает от болезней желудка. И судя по результатам эксперимента, который длился несколько месяцев, с этим трудно не согласиться. В хозяйстве 100-процентная сохранность телят, а зарплата вызывает зависть даже у городских жителей. На ферме, где не боятся экспериментов, побывала Юлия Мычка.

Людмила Шуликова, телятница сельхозпредприятия «Говяды-агро»:

Я уже проработала более восьми лет телятницей. И когда нам предложили попробовать кока-колу для слабеньких телят, я сначала удивилась. Потом взяла и попробовала. Сначала на троих теляток, и у нас эффект пошел уже на второй день.

В начале года в хозяйстве «Говяды-агро» случился настоящий беби-бум среди буренок. За два месяца на свет здесь появились 400 телят, а это почти в два раза больше, чем в 2021 году. Чтобы сохранить такое многочисленное потомство, работники фермы возле рогатых малышей хлопотали и днем, и ночью. Ведь банальное расстройство желудка для теленка может стать смертельным. Проблемы с пищеварением решили искоренять с помощью ноу-хау – давать телятам несколько глотков «Бела-Колы». Ортофосфорная кислота в ее составе способна быстро восстанавливать работу желудочно-кишечного тракта.

Виталий Закордонский, директор сельхозпредприятия «Говяды-агро»:

Я приехал наутро, дал 20 рублей, купили семь бутылок. Говорю: пошли, попробуем. Воду вылили. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Все телятки пошли – на второй день, на третий.

Елена Мариуцэ, начальник молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Говяды-агро»:

Эффект у нас получился хороший. Январь-февраль – и уже эти месяцы мы улучшили свою ситуацию на комплексе, стало намного лучше. Даже у меня телятница Людмила обратила внимание, что телята повеселели.

Работники хозяйства признаются, что начинали эксперимент осторожно, а некоторые и вовсе были настроены скептически. Среди тех, кто сомневался в эффективности такого лекарства, была и ветврач Татьяна Кренева. Сегодня специалист делает акцент, что чудо-напиток – это не основа, а всего лишь вспомогательное лечение.

Татьяна Кренева, ветеринарный врач молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Говяды-агро»:

Конечно, это не панацея, все индивидуально. Мы не всем даем кока-колу, а только тогда, когда на второй, третий день мы видим, что теленочек немножко ослаб, и его выпаиваем. Он восстанавливается намного быстрее. Больше остальных результата от новой терапии ждала Людмила Шуликова. Первые полтора месяца ответственность за жизнь и здоровье телят полностью ложится на ее плечи. От сохранности скота напрямую зависит ее зарплата. За каждого теленка, которого она отправляет на доращивание, телятница получает 20 рублей, плюс отдельная статья доходов за привесы. Юлия Мычка, корреспондент:

Сколько у вас зарплата, если не секрет?

Людмила Шуликова:

Если я перевожу 100 голов, январь-февраль я переводила по 100 голов, значит, у меня была 2 000 рублей зарплата, плюс рублей 500 было за привес.

Юлия Мычка:

О том, что белорусская кока-кола работает, говорит один очень важный факт: сейчас сохранность в хозяйстве – 100 %. В хозяйстве «Говяды-агро» не топчутся на месте, а готовы идти на эксперименты. К примеру, несколько лет назад здесь появились первые камеры наблюдения. Сейчас их 60. Может, не всем работникам фермы такое нововведение по душе, но дисциплина, а вместе с ней и соблюдение технологий теперь не хромают. Все этапы – от кормления животных до доильного зала – у руководителя как на ладони.