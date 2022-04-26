7 километров пешком. Пенсионеры-дачники под Гродно пытаются отстоять поезд до садового товарищества

Новости Беларуси. К нам на горячую линию обратились гродненские дачники – бывшие работники образования, здравоохранения и народного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пытаются отстоять поезд до своих садовых товариществ, который просто вычеркнули из расписания с формулировкой «нерентабельный». Пенсионеры же стремятся доказать востребованность ЖД-сообщения. Они сетуют: уже не в том возрасте, чтобы с ведрами урожая идти пешком 7 километров. Дачный вопрос в репортаже Галины Буро.

Вот именно такие ворота зять мне сделал, помог. У меня должно быть только натуральное дерево, горбыль, как называют.

Хозяйку радостно встречает овчарка Бэн. В округе – все друзья и знакомые. Милый сердцу райский уголок – так Ирина Белевич, в прошлом воспитатель детского сада, называет свой дачный кооператив.

Галина Буро, корреспондент:

Здесь, в живописном месте среди сосен, находится сразу три садоводческих товарищества, в каждом около сотни человек. И некоторые люди, когда возводили постройки на своих дачах, даже цемент возили на поезде.

Раньше дизель-поезд из Гродно следовал до станции «Учитель», то есть до самых дач. Теперь люди могут добраться лишь до агрогородка Поречье, дальше электричка меняет маршрут на деревню Узбережь. А пенсионеры вынуждены идти с кабачками и ведрами помидоров в руках пешком 7 километров.

Леонид Распорский, житель Гродно:

Отработал 45 лет непрерывного трудового стажа, заработал профзаболевания, инфаркт, гипертонию. Последними усилиями приходится ходить добираться пешком.

Ирина Белевич, жительница Гродно:

Гродно – «Учитель» налево, а Узбережь – прямо. Соответственно, идет речь только о 7 километрах. И мы все время говорили нашим властям.

Тогда из Гродно пустили альтернативный транспорт – автобус и маршрутку, они чередуются по дням. Два часа в пути, билеты дороже (что важно для пенсионеров), в автобус не помещается садовая атрибутика, а в маршрутку есть риск и самому не влезть – в ней всего 15 мест.

Ирина Белевич:

Билет стоит 7 рублей 84 копейки. Это только в одну сторону, во вторую также. А есть те, которые с семьей едут: жена, муж, дети.

А ведь здесь давали дачи лучшим гродненским учителям, врачам и работникам народного хозяйства. Теперь люди с горечью вспоминают обещания 30-летней давности.

Лариса Щербакова, жительница Гродно:

Когда наш профсоюз в конце концов добился, чтобы нашим работникам выделили земли – это за 40 километров от города – основным аргументом было это железнодорожное сообщение. Что мы сможем ездить туда, и что это будет достаточно дешево. Сегодня практически основная масса людей – пенсионного возраста. И железнодорожный транспорт – это именно тот транспорт, который социально ориентирован. У нас его забрали.

Свой поезд им приходилось отстаивать не раз. Даже добились перекладки путей рядом с дачами. Радовались недолго, теперь аргумент БЖД – низкий пассажиропоток на «Учитель» (зачем тогда положили новые рельсы – непонятно). Но пенсионеры провели собственное расследование: с каждого рейса собирали билеты.

Ирина Боровик, жительница Гродно:

2 июля – 43 человека, 30 июля (тут подряд нет) – 40 человек. По данным чиновников, за январь-апрель на «Учитель» ездили почти 1 000 человек, а на Узбережь – больше 3 000. Вроде с перевесом не поспоришь, но бывшая учитель физики на языке цифр доказала: не все так очевидно. Ведь рейсов в месяц на Узбережь было больше, чем на «Учитель».

Елена Морозик, жительница Гродно:

На «Учитель» пассажиропоток 26,11 человека на поезд, а у них получается 3,61 человек на поезд. Таким образом, если сравнить, то пассажиропоток на «Учитель» в 7,23 раза больше, чем на Узбережь. Какая математика у Барановичского отделения Белорусской железной дороги, к которому относится поезд, мы узнать попытались.

– Мне сказали подождать руководителя. Я его жду, ко, к сожалению, его пока нет на сегодняшний момент. Если он приедет до пяти, я вас наберу, позвоню вам.

– Да, хорошо, я буду ждать.