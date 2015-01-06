Республиканская благотворительная акция «Наши дети» пришла к воспитанникам молодёжно-инвалидного клуба «Мы вместе»

Новости Беларуси. Рождественское чаепитие и много сладких подарков. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по столице. 6 января праздник пришёл к воспитанникам молодёжно-инвалидного клуба «Мы вместе» во Фрунзенском районе. С Рождеством ребят поздравили депутаты Мингорсовета и юные парламентарии.

За 15 лет работы клуба через него прошли около ста молодых инвалидов. Сейчас костяк объединения по интересам составляют около 50 человек — это ребята с физическими ограничениями и их родители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.