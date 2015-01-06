Новости Беларуси. В Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей наладили выпуск эксклюзивных ёлочных игрушек. В атмосфере праздника творческой работой заняты в основном юные посетители уникальной выставки. Кстати, под впечатлением от увиденного, свой шедевр может создать каждый желающий.

Художник Елена Гостева под Рождество стала настоящим бригадиром ёлочно-игрушечной артели имени Санта Клауса. Под её чутким руководством, словно сказочные эльфы, — детишки клеят, вырезают, мастерят.

Елена Гостева, художник:

Мы в семье всегда делали игрушки своими руками. Сначала бабушка с дедушкой, потом мы с родителями. Часть рождественского чуда. Дети — наше продолжение, поэтому благодаря им у нас в жизни есть сказка, чудо.

Семейный опыт рождественского творчества оказался делом заразительным. От желающих своими руками сделать маленькое чудо в эти дни нет отбоя.

Маргарита Высоцкая:

В игрушки, сделанные собственными руками, ты вкладываешь душу, ты делаешь их по собственному вкусу, а магазинные просто сделаны и все.

Как, где и когда сделаны магазинные игрушки, лучше остальных знает Валерий Гримашевич. Это его уникальная коллекция создала в стенах дворца новогодне-рождественскую сказку. Более 800 экспонатов — свою ёлочную коллекцию гомельчанин собирал с 5-летнего возраста.

Валерий Гримашевич, коллекционер:

Ёлочные игрушки обычно все блестят. Смысл здесь заложен еще когда начали производить первые игрушки в Германии — их выдували из стекла и заливали краской внутри. И вот этот отблеск — отблеск Вифлеемской звезды, которая оповестила о рождении Иисуса Христа.

Несмотря на то, что в собрании известного коллекционера тысячи экспонатов и десятки направлений коллекционирования, ёлочные игрушки до сих пор остаются для него самой любимой темой: ведь это тот самый золотой ключик в волшебную страну детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.