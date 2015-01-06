Новости Беларуси. Канун одного из главных христианских праздников — Рождественский Сочельник. Этим вечером православные верующие ожидают появления на небе первой звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе проходит главное богослужение. Здесь работает и съёмочная группа СТВ. Здравствуйте, Анастасия. С каким настроением православные верующие приходят в храм?

Добрый вечер. Настроение у всех действительно праздничное. В Свято-Духовом кафедральном соборе проходит главная служба, которая объединила множество верующих. Впрочем, не только она. По традиции в канун Рождества все ждут на небе первой звезды. Ведь, появившись над Вифлеемом, именно она возвестила о рождении Христа, — так гласит предание.

Рождественские богослужения особенно торжественные. Напоминают они о великом событии, с которого начинается отсчет новой эры человечества — рождении Иисуса. А чтения из Священного Писания раскрывают смысл праздника.

Символично и само название кануна христианского праздника. «Сочельник» происходит от слова «сочиво». Так называются зерна размоченной пшеницы с медом и фруктами. Кстати, увидеть кулинарное изобилие на столах верующих можно будет 7 января. До этого православные должны были 40 дней придерживаться строгого поста. Правда, это далеко не единственная праздничная традиция.

Протоиерей Александр Шимбалев, руководитель отдела образования и катехизации Минской Епархии:

Мы сегодня празднуем этот светлый праздник Рождества Христова, пришествие в мир Богочеловека для нашего спасения, поскольку Господь пришел, чтобы пострадать за род человеческий, чтобы мы могли получить вечный урок. В нашем Свято-Духовом кафедральном соборе в 00.00 — первая божественная литургия, потом в 7.00 — литургия будет и в 9.00. Уже после литургии, после причастия люди празднуют, устраивают богатое застолье, пост заканчивается. Все святки: от праздника Рождества Христова и до Крещения ходят друг к другу в гости.

Служба, которая идет в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, уже объединила десятки верующих. В храм приходят целыми семьями. Чтобы помолиться и прикоснуться к одному из самых главных православных праздников, второму по значимости после Пасхи.

Ночью проходить будет божественная литургия, продолжаться праздничные богослужения и 7 января, причем во всех православных храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Впрочем, как говорят священнослужители, в Рождество главное — добрые мысли, дела и единение людей с Богом и между собой. Да и сам праздник проводить нужно в окружении родных и близких. А вот отмечать Рождество православные будут вплоть до Крещения Господня, до 19 января.

Спасибо! И с наступающим Вас Рождеством, Анастасия! На прямой связи со студией была наш корреспондент Анастасия Иванникова от Свято-Духова кафедрального собора.